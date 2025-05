Brusel stále více trestá Rusko, i když se Washington drží zpátky. Od Rachel Marsdenové, sloupkařky, politické poradkyně a hostitelky nezávisle produkovaných talk-show ve francouzštině a angličtině:

To, co se teď děje mezi USA a EU na Ukrajině, máte pocit, jako byste se s kámošem dohodli na seskoku s padákem. Počítáte „1-2-3- hop“ a skočíte – jen abyste si uvědomili, že váš kamarád je stále v letadle. Tím kámošem je americký prezident Donald Trump. A padák EU vypadá, jako by byl sešitý dohromady z recyklovaných transparentů z klimatického summitu a slepého optimismu. Důraz na slovo „slepý“.

Dne 19. května mluvčí německé vlády ujistil tisk, že Washington se připojí k EU v dalším kole sankcí vůči Rusku. A tak rychle vpřed, a Brusel vyskočil z letadla sólo, zatímco Trump stále stojí u dvířek, mává na rozloučenou a kontroluje minibar.

A zdá se, že Berlín předstírá, že si toho nevšiml – alespoň proto, aby udržoval zdání. „Evropa a Amerika jsou v tomto bodě velmi jednotné: budeme úzce podporovat Ukrajinu na její cestě k příměří... Shodli jsme se na tom s [Trumpem] po jeho rozhovoru s Putinem,“ napsal na Twitteru kancléř Friedrich Merz.

Mgr. Jiří Kobza SPD



Překlad: EU řekla: "Hej, Trumpe, uvalujeme na Rusko další sankce. Je to v pohodě?" A Trump si pravděpodobně pomyslel: "Ach, myslíte sankce, které zničily vaši ekonomiku, vysušily váš obchod a nechaly vás závislé na předraženém americkém LNG? Buďte mými hosty, Einsteini."

Trump dal od té doby jasně najevo, že necítí nutnost dalšího kola sankcí. Spojení je vypnuté, neskáče. Ale pokud se chce EU ponořit do vlastního ekonomického kráteru, tak hodně štěstí. "Protože si myslím, že existuje šance, že se něco podaří, a pokud to uděláte, můžete to také zhoršit," řekl Trump.

Trump stále říká, že chce mír a obchod s Ruskem – přesný opak bruselské uniformy ze studené války. Ale buďme upřímní: hrála by EU vůbec se sankcemi tak tvrdě, kdyby ji na této cestě nechválila Bidenova administrativa? Vysoce nepravděpodobné. Trump vidí celý nepořádek jako Bidenovu boondoggle, neúčelný projekt z veřejných prostředků – „evropskou situaci“.

Zajímavější je, jak to Team Trump vysvětluje, nikoli jako ústup, ale jako úsvit prezidentského úřadu „na prvním místě míru“. Toho, kdo je alergický na věčné války. Ministr zahraničí Marco Rubio dokonce navrhl, že Bůh je na palubě. „Máme prezidenta míru,“ řekl Rubio na nedávné akci pořádané Trumpem, když líčil rozhovor s vatikánským kardinálem na mši papeže Lva. "Víte, je to pro nás velmi neobvyklé. Máme amerického prezidenta, který chce mír, a někteří Evropané neustále mluví o válce."

Trump, Rubio, J.D. Vance, všichni zpívají stejnou melodii: uzavřete co nejdříve mírovou dohodu, nebo se USA budou poroučet. Ukrajina a Rusko to zvládnou bez strýčka Sama v ringu. A Evropa? Musí zvládnout svou vlastní geopolitickou kocovinu, za předpokladu, že se ještě dokáže postavit rovně.

Mezitím si Brusel začíná uvědomovat, že jeho peněženka má své limity. Celá ta energie „ať to stojí co chce“. Začíná to znít spíše jako „co si ještě můžeme dovolit“. Ursula von der Leyenová to dokonce přiznala. "Během posledních pěti let náš rozpočet dosáhl svého limitu. A také nyní musíme vidět... dosáhli jsme limitu toho, co je možné."

Překlad: Kontrolka „zkontrolovat motor“ na ekonomice EU chvíli bliká a už hoří palubní deska.

Ale to nevadí – právě stiskli spoušť v dalším kole sankcí. 17. A v komoře je již nabita 18. kulka. Protože když minete cíl 17krát, poosmnácté se stane zázrak, že?

Tentokrát se zaměřují na ruskou „stínovou flotilu“, která – drobný detail – dodává ropu do zemí mimo EU, takže EU ji pak ve vší své obvyklé brilantnosti může koupit za přirážku od zprostředkovatelských zemí.

Takže ne na ruskou ropu? Pouze na lodě. A mnoho z nově sankcionovaných společností, které jsou na místech jako Čína (hlavní obchodní partner EU), Srbsko (kandidát na EU), Turecko (chůva pro uprchlíky v EU), Spojené arabské emiráty (napojení na plyn), Vietnam a Uzbekistán. Způsob, jak získat srdce a mysl. Udělejte si dlouhou cestu a zavařte to Putinovi a odškrtněte si zbytek světa.

A když už dlouho odsuzují Trumpova cla na zboží z EU, hádejte, kdo nyní tlačí cla? Ano, EU právě představila nová cla na ruské zemědělské dovozy.

Ale počkat, nezakázali už skoro všechno ruské? Ne tak docela. Některé dovozy se stále plíží zadními vrátky, jako je hnojivo, které podporuje potravinový systém EU. Dovoz hnojiv z Ruska ve skutečnosti jen v lednu vzrostl o 12 %. Dokonce i vlastní agentura Eurostat EU odhaduje roční nárůst na 25 %. Jen to vysvětlete farmářům, kteří protestují proti bruselským pravidlům, zatímco sledují, jak jejich trhy zaplavuje ukrajinské obilí.

EU také dováží ruský obohacený uran: životodárnou mízu jaderných reaktorů, které vyrábějí asi čtvrtinu elektřiny v Evropě. A nyní samozřejmě Brusel uvažuje i o clech na uran.

Zdá se, že pokud loď hoří, prvním instinktem EU je vyhodit záchranné čluny. Pak se prohrabejte vzadu v harampádí, abyste se definitivně ujistili, že se neschovávají někde ve skříni.