Kobza (SPD): Ideální nástroj, jak rozbít poslední vzpurný zbytek V4

V pondělí 12. 8. 2024 probírali v ČT24 možnost, že by díky omezení tranzitu zemního plynu přes Ukrajinu mohlo dojít k tomu, že by plynovody na našem území sloužily k tranzitu (demokratizovaného) plynu ze západu na východ. Já si to překládám tak, že v tom případě bude Německo a Francie (tedy vlastně vedení EU) prostřednictvím naší vlády vydírat Maďary a Slováky v případě, že by byli neposlušní, například nechtěli pustit zpátky Soroše a jeho neziskovou kamarilu.

Ideální nástroj, jak rozbít poslední vzpurný zbytek V4, a pro mne potvrzení správnosti a obrovského vizionářství Viktora Orbána s jeho myšlenkou Spolku suverénních států střední a východní Evropy. Bohužel, pro naši zaprodanou vládu je to ohromná příležitost se zavděčit svým západním mocipánům a nadělat nejenom u nás, ale i v celé střední Evropě spoustu zla, než je (jak upřímně doufám) voliči pošlou do zapomnění i s celými jejich partajemi.

Mgr. Jiří Kobza SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky