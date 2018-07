Kobza (SPD): Narůstá násilí, související s migrací z Afriky a Blízkého východu

O čem média zdvořile mlčí, je to, že míra násilí, páchaného nelegálními (nebo vágně legalizovanými v Německu) migranty na cestě do Evropy anebo již přímo v Evropě, stoupá rychle vzhůru za bezmocného přihlížení policie, svázané nařízeními, vydanými jejich vlastními socialistickými politiky:

Násilí, páchané na obyvatelích zemí, které migranty přijaly

Násilí (pirátství), kterým došlo k únosu lodi na širém moři

Násilí (ozbrojená agrese) při pronikání přes hranice EU

A to se děje, zatímco europapaláši na summitech hodují, pijí, žvaní, přihlíží, ale nedělají nic. Media jen velice váhavě a opatrně informují o tom, co se doopravdy děje, cenzura a autocenzura běží naplno a v podstatě přiznávají jen to, co se již tak jako tak dostalo ven prostřednictvím soc.sítí. Také stoupá volání po cenzuře facebooku, který prozatím zůstal jako otevřený informační kanál. Zdá se, že běží závod o čas, zda se vedení eu podaří (podle teorie Overtonova okna) přinutit Evropany, aby si zvykli na pozici druhořadých občanů, na znásilňování, olupování a především několik úrovní práva (právo pro muslimy, právo pro migranty a právo proti občanům) a podaří se je pokořit a zbavit naděje dříve, než se opravdu vzbouří.

Jasný příklad je Španělsko dnešních dnů. Katalánské referendum o samostatnosti utopila španělská pořádková policie ve vlně naprosto neslýchaného krutého násilí (za souhlasného mlčení všech lidskoprávních neziskovek), zatímco násilnému přechodu hranice v Ceutě mělo bránit pár nevybavených policistů. Přitom se již léta ví, jak citlivá je to hranice a k pokusům o násilné přechody dochází pravidelně (za mlčení médií).

Tak nějak mi to přešlapování na místě připomíná začátek rozpadu socialismu, kdy o perestojce a její nezbytnosti všichni mluvili, ale nikdo nic nedělal a naopak se snažili naši vládcové zakonzervovat stav, který byl před Gorbačovem.

Popřemýšlejme tedy seriózně nad tím, jaká je situace a co vlastně probíhá za proces:

Migranti v Evropě jsou čím dál násilnější, o rostoucím počtu obětí islámského terorismu nemluvě Rostoucí počet migrantů získává volební právo a obchodují své hlasy za další ústupky politiků Některé státy, dokonale zblblé politickou korektností a propagandou (Švédsko např.) tomuto násilí zbaběle ustupují dál a dál, čímž jen povzbuzují další a větší násilí proti vlastním občanům. Organizátoři migrace teď již mají jasné důkazy toho, že EU není schopna ani ochotna se rozhodnout o tom, že (zda vůbec) by měla bránit své území a vůbec, zda by se násilí měla adekvátně bránit nebo dokonce začít bránit své vlastní občany. Zdá se, že už migranti, či spíše přesněji řečeno nájezdníci, začínají jednat podle toho. Ceuta byl jen malý testík. Pokračují zdánlivě nelogické snahy vedení EU omezit možnost obrany vlastními prostředky občanům EU (zbraňová direktiva a podivné zbrojní zákony západní Evropy), protože co kdyby nakonec občané svrhli neschopnou vládu a chtěli se bránit násilí násilím? Politici vesele (za naše peníze) cestují po dalších a dalších nekonečných summitech, které sice neřeší obranu před nelegální migrací, zato řeší, jak nelegální migraci legalizovat, usnadnit, rozšířit a především jak vnutit migranty i těm státům, které je dosud nepřijímaly (zřejmě aby ten rozdíl bezpečnostní situace občanů ve stř.Evropě a záp.Evropě nebyl tak nápadný). Jsou (hlava nehlava) připravovány další smlouvy, které mají za účel zásadní oslabení možnosti národních států vzepřít se diktátu pomateného vedení EU a umožnit tím dosažení toho šíleného cíle Merkelové, dovozu 50 milionů migrantů do Evropy (Dublin 4, Marakešské přihlášení se k Rabatskému procesu – zde nezapomínejme na Chartůmský proces pokrývající východní Afriku –a v současnosti připravovaný naprosto zločinný Globální pakt o migraci, který má být podepsán v Marakéši v prosinci tr.).

Když to shrnu, pod taktovkou EU dál běží proces posilování nelegální migrace z Afriky a stř.Východu, proces oslabování pravomocí národních států se tomuto procesu vzepřít a nezapomínejme na masivní promigrační propagandu, zaměřenou zejména na nejmladší ročníky prvovoličů!

Mgr. Jiří Kobza SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jak ale z toho ven? Máme ještě vůbec šanci na záchranu?

Je jasné, že za stávajícího vedení EU tato šance na přežití národních států se blíží k nule. Nicméně máme zde ještě zbytky demokracie, které stále ještě můžeme využít. Tím hlavním prostředkem jsou VOLBY. Letošní komunální volby a příští rok volby do europarlamentu.

Komunální volby letos určí mj.i to, kolik politiky bude na školách – na úkor výuky. Kolik aktivistických „učitelů“ bude manipulovat s dušemi našich dětí a kolik si jich půjde hledat jinou práci. Určí, kolik mešit (ne)bude postaveno na území obcí. Tím vším i ovlivní do určité míry výsledek příštích sněmovních voleb.

Eurovolby mohou rozhodujícím způsobem změnit směřování EU. Jde o to, že rostoucí vlna vlasteneckých hnutí nabývá na síle napříč Evropou a tak tedy může vlastenecká skupina v EU zásadně omezit až ovlivnit pomatené akce Evropské komise. Předpokládám, že stejně jako u minulých eurovoleb nás budou veřejnoprávní media krmit neustálým řetězem reportáží o tom, jak je českých poslanců málo, hlasují proti sobě a vůbec, že jsou tam na nic. Účelem bude otrávit voliče, aby dali přednost okopávání zahrádky před volbami. Ono totiž čím nižší volební účast občanů, tím větší šance pro socialisty a ultralevicové aktivisty, aby se do europarlamentu dostali. Je tedy nutné dostát občanské zodpovědnosti a jít volit, aby volby odrazily skutečnou vůli občanů.

Přestaňme naslouchat multikulti aktivistům a placeným komparsistů OSF, kteří mají za úkol rozložit vůli k obraně naší kultury, národa a státu. Volme ty, kteří již několik let odvážně nazývají věci pravými jmény a kteří jsou za to označováni mnoha hanlivými přívlastky, i když nyní, kdy už takové prohlášení žádnou odvahu nevyžadují, stejné věty slyšíme i od celé řady mainstreamových politiků, kteří konečně pochopili, kam fouká a tak promptně otočili.

Je zde pouze jediné hnutí, které od začátku nezměnilo svoji pozici vůči nelegální migraci, program ani rozhodnutí bojovat za zachování našich tradic a tím je SPD!

(převzato z Profilu)

Psali jsme: Kobza (SPD): Ministr Metnar je v celé této aféře do značné míry nevinně Kobza (SPD): Zaseji strach do srdcí nevěřících Kobza (SPD): Blahobyt EU podle EU, aneb Jak nás EU ráchá stále ve stejné řece Kobza (SPD): Nedostatek vody? Chiméra na ohlupování lidí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV