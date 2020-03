Kobza (SPD): Zase Věra Jourová. Pryč se spitzenkandidaty. Plíživé změny? Referendum!

reklama

Níže přináším projev, který jsem přednesl na semináři k české pozici ke Konferenci o budoucnosti Evropy. Setkání, pořádané předsedou Poslanecké sněmovny Radkem Vondráčkem, se v parlamentu konalo dne 27. 2.

Vážené dámy, vážení pánové,

děkuji za možnost vystoupit zde, abych přednesl stanovisko hnutí SPD. Otázka budoucnosti EU je nadmíru důležitá, nicméně ke způsobu organizace Konference máme řadu velice vážných výhrad. Konference o budoucnosti Evropy ve formátu a obsazení, v jakém je plánována, je z hlediska SPD nepřijatelným a nedemokratickým projektem. Navíc některé teze ohledně cílů Konference, například že „EU se musí stát celosvětově nejvíce konkurenceschopnou, sociálně inkluzívní a klimaticky neutrální ekonomikou“, jsou vysloveně nebezpečné. Nejen proto, že popírají přírodní zákony, ale především by vrhly naši ekonomiku a společnost do recese a chudoby. Velmi nebezpečná, a pro Česko škodlivá, je i představa, že základem evropské integrace má být naplňování tzv. Evropského pilíře sociálních práv. To není nic jiného než pokus obejít základní smlouvy EU a převést sociální politiku mezi společné unijní politiky, přestože má dle primárních smluv jít o oblast, která je zcela v gesci národních států.

To musíme, jako Česká republika, též rázně odmítnout. Nepřijatelný, a vůči členským státům urážlivý, je i způsob obsazení vrcholného orgánu Konference – plenárního zasedání. To má být tvořeno 135 zástupci Evropského parlamentu (dle všeho prounijními federalisty), 27 zástupci členských států (vlád) EU, 2 až 4 zástupci parlamentů členských států EU, 3 členy Evropské komise a 8 zástupci Evropského hospodářského a sociálního výboru a Výboru regionů EU. To znamená, že zde budou dominovat zástupci delegovaní nadnárodními orgány EU na úkor volených zástupců občanů členských států. Je tedy evidentní, že se bude jednat o nereprezentativní těleso. Kromě zasedání plenárního shromáždění mají v rámci Konference probíhat i tematická setkání (agory), na nichž má být přítomno vždy 200 až 300 delegátů vybraných tzv. nezávislými institucemi. Opět jde o nedemokratický a nereprezentativní prvek obsazovaný mimo jakýkoli volební klíč a princip reprezentace – navíc do velké míry na základě finančního propojení zastoupených subjektů s EU. Výstupem této Konference by měla být, slovy nové Komise, mj. i otázka změny fungování Evropské unie. Bude zde opět nastolena otázka rozšíření hlasování kvalifikovanou většinou v Radě EU do oblastí zahraniční, sociální a daňové politiky. To je opět neslučitelné se zájmy České republiky. Jakkoli nyní členské státy deklarují neochotu k institucionálním změnám, vše se může pod tlakem Konference změnit.

Věra Jourová má mít v rámci Konference za úkol připravit revizi celého procesu voleb do Evropského parlamentu, a to včetně systému tzv. spitzenkandidatů, zavedení nadnárodního volebního obvodu či společných nadnárodních kandidátních listin. Podle představ Evropské komise by se výsledky této revize měly promítnout už do podoby příštích evropských voleb v roce 2024. Tento koncept musíme opět zcela zásadně odmítnout. Změna primárních smluv EU musí být vždy mezivládní proces. Pokud by došlo k podání návrhů na takové změny, které by se dotýkaly podoby primárního práva EU a znamenaly by revizi základních smluv, musíme trvat na tom, aby o nich měli možnost hlasovat všichni občané České republiky v celostátním referendu. Nedáme legitimitu žádným krokům, které by nevratně poškodily národní zájmy České republiky. Stejně tak musíme odmítnout snahy Evropského parlamentu, aby předsedajícím Konference byl europoslanec Guy Verhofstadt, snad největší odpůrce demokratických procesů na půdě EU, zastánce tvrdé unifikace a federalizace a nepřítel národních států, jejich suverenity a práv, z (vel)mocenských pozic. Nezbývá než můj příspěvek uzavřít konstatováním, že konference, jakkoliv snad dobře míněná, bude jen další Potěmkinovou vesnicí demokracie v režii liberálních stran a snahou o upozadění stále rostoucích frakcí, stran a hnutí, které si dovolí mít vlastenecký program. K paní Hrdinkové a jejímu dotazu, co by měla EU dělat, bych dodal: méně EU, více demokracie! Děkuji Vám za pozornost.

