Kolaja (Piráti): Diskriminovat lidi dle sexuální orientace je nepřijatelné. Evropa potřebuje jasný plán

Europoslanci ve čtvrtek podpořili rovnost LGBTIQI+ lidí. V přijatém usnesení vyzvali Evropskou komisi k rozkrytí financování pochybných spolků šířících nenávist. Europoslanci se také zasadili o přeshraniční uznávání rodičovství u duhových rodin a jasně odsoudili útoky na sexuální menšiny. Právě sexuální orientace je stále třetí nejčastěji hlášenou kategorií nenávistných projevů. Dnes schválená implementační zpráva o strategii rovnost do roku 2025 to chce napravit.

“Diskriminovat lidi dle sexuální orientace je nepřijatelné. Bohužel to tak nevidí všichni, a proto Evropa potřebuje jasný plán, jak tuhle nespravedlnost napravit. Důležitým, ale často opomíjeným krokem k tomu je se podívat na to, kdo nenávist vůči LGBTIQ+ lidem šíří a proč. V Evropě totiž působí řada pochybných spolků s ještě pochybnějším financováním. Přesně ale nevíme, jak velkou škodu působí a v čím zájmu. Proto jsme vyzvali Evropskou komisi, aby analyzovalaje začala monitorovat a my konečně věděli, jak moc nenávisti je vyvoláno čistě účelově,” popisuje pirátský europoslanec a kvestor Evropského parlamentu Marcel Kolaja.

“Nedávno jsme si připomínali 10 let od mediálně známého případu mladého Filipa, který si vzal život a v dopisu na rozloučenou napsal, že nechce žít ve světě, který nenávidí gaye. Dnes by mu bylo 24 let. Statistiky bohužel stále ukazují, že dokud budeme LGBTIQ+ lidi v některých oblastech občanského života systémově diskriminovat, budeme tím udržovat mj. i vyšší procento sebevražd, často bohužel právě mezi mladými. Jako zákonodárci musíme hledat všechna místa, ve kterých se společnosti drží nenávist vůči LGBTQI+ lidem, a tato místa reformovat a ze slušné, tolerantní společnosti je odstranit. Proto jsem ráda, že jsme dnes vyzvali Komisi, aby začala lépe monitorovat antiLGBT hnutí v Evropě a podpořila práci organizací, které je vyšetřují,” doplňuje pirátská europoslankyně Markéta Gregorová.

"Schválení strategie Komise pro rovnost LGBTIQ+ osob byl v roce 2020 obrovský krok vpřed. Bohužel, jak můžeme sledovat na příkladě událostí ve slovenském klubu Tepláreň, anti-LGBT zákona v Maďarsku nebo i dosavadních šarvátek kolem manželství pro všechny v ČR, deklarace ani zdaleka nestačí. Komise musí konat. Vyzýváme proto Komisi, aby se právům LGBTIQ+ osob začala věnovat i po praktické stránce, včetně využití všech mechanismů proti vládám, která lidská práva svých občanů aktivně pošlapávají. Queer lidé jsou lidé jako každý jiný a je neskutečná ostuda, že u nás stále rovná práva nemají,” komentuje pirátský europoslanec Mikuláš Peksa.

Pro kontakt použijte marketa.gregorova@europarl.europa.eu.

