Kolaja (Piráti): Se stejným dokladem do posilovny i do Chorvatska

Pokud se členské státy rozhodnou pro zavedení covid pasů nebo aplikací na národní úrovni například pro vstup do obchodů či kadeřnictví, mají použít jednotný evropský certifikát. To prosadili pirátští europoslanci ve schválené pozici Evropského parlamentu k Certifikáty také nebudou diskriminovat občany, kteří se nemohou naočkovat.

„Se stejným certifikátem budou moci lidé cestovat, ale třeba taky chodit do restaurací nebo do jiných provozů. Díky našemu pozměňovacímu návrhu to bude jednotné a nebudeme muset mít jiný doklad pro vstup do kadeřnictví a jiný pro cestu do zahraničí. Kde všude bude certifikát platit, bude na rozhodnutí členských států,“ vysvětluje místopředseda Evropského parlamentu Marcel Kolaja. Cílem je podle něj vyhnout se fragmentaci, diskriminaci a mít silnou evropskou ochranu údajů, kterou společný certifikát i díky tlaku Pirátů nakonec zaručuje.

Do poslední podoby nařízení se také dostaly podmínky Pirátů odstranit všechny diskriminující faktory. Stejná pravidla tak budou platit jak pro očkované, osoby s negativním testem či pro ty, kteří nemoc již prodělali. „Není možné, aby stát neuznával v rámci očkovacího certifikátu pro vstup na své území například negativní test na covid-19. To by byla jasná diskriminace lidí, kteří se nemohou naočkovat třeba protože na ně ještě nepřišla řada,“ říká europoslanec Mikuláš Peksa.

Lidé si navíc budou moci vybrat, zda dostanou papírovou verzi certifikátu, nebo digitální. Formát navíc bude muset být přístupný i pro osoby se zdravotním postižením. „Kvůli covid pasům také nevzniknou žádné centralizované databáze na úrovni Evropské unie ani členských států. To je důležité kvůli ochraně osobních dat. Do návrhu jsme také prosadili povinnost ověřování certifikátů bez přenosu osobních údajů, kde je to technicky možné. Citlivé údaje o našem zdravotním stavu by se neměly dostat do ruky nikomu jinému než našemu lékaři,“ popisuje europoslankyně Markéta Gregorová. Návrh Pirátů také počítá s tím, že bude nutné vydávat nový certifikát pro každou jednotlivou vakcínu, test nebo prodělání nemoci. „Díky tomu nebude možné zjistit, že byl člověk například v minulosti nakažený, když už je nyní očkovaný,“ dodává Mikuláš Peksa.

Pirátům se také podařila prosadit výzva členským státům, aby testy na covid-19 byly cenově dostupnější, ideálně zdarma. Europarlament pak v posledním návrhu nařízení vyškrtl možnost akceptovat očkování neschválené Evropskou lékovou agenturou. Původně se mohly členské státy samy rozhodnout, zda na své území vpustí i občany očkované například neschváleným Sputnikem, to nově v rámci tohoto certifikátu možné nebude.

