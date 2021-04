Kolaja (Piráti): Stejná láska, stejná práva. Manželství pro všechny plně podporuji

reklama

Zákon se na program nedostal více než 1000 dní, poslanci se jeho projednávání téměř tři roky úspěšně vyhýbají. Piráti za rovné manželství pro všechny ale bojují i na evropské úrovni. Místopředseda Evropského parlamentu Marcel Kolaja tak inicioval otevřený dopis europoslanců adresovaný české Poslanecké sněmovně. Europoslanci v dopisu, který byl dnes zveřejněn, vyjadřují zákonu plnou podporu.

„Stejná láska, stejná práva. Česká republika by se měla přidat mezi většinu zemí západní Evropy, ve kterých mají všichni občané stejná práva - nehledě na jejich sexuální orientaci. Manželství pro všechny plně podporuji," říká místopředseda Evropského parlamentu Marcel Kolaja, iniciátor otevřeného dopisu.

Ve čtvrtek by měla Sněmovna hlasovat o tom, zda novela o rovném manželství postoupí do dalších čtení. Zákon už více než dva roky ve sněmovně leží ladem, chybí totiž vůle poslanců a vlády zařadit ho na program. „Pokud bude zákon legalizující rovnost manželství v České republice schválen, bude mít také přeshraniční účinek. Děti vychovávané páry stejného pohlaví budou navíc požívat stejných práv a právní ochrany jako ostatní děti," píší europoslanci v otevřeném dopise Sněmovně. Česká republika by tak podle nich do světa vyslala signál, že opravdu prosazuje hodnoty svobody a rovnosti.

„Nemůžeme z komunity LGBTI dělat občany druhé kategorie. Upíráme jim možnost naplnění jejich osobních hodnot, přičemž sami šlapeme po hodnotách, které hlásáme," dodává Kolaja.

Registrovaní partneři totiž podle stávající úpravy nemají stejná práva jako manželé – mají například nárok pouze na obřad před matrikářem, bez svědků a po smrti partnera nepobírají vdovský či vdovecký důchod. Podle iniciativy Jsme fér existuje mezi manželstvím a registrovaným partnerstvím více než 100 rozdílů (ZDE).

„Jsme moc rádi za tuto iniciativu v Evropském parlamentu. Mezinárodní podpory si velice ceníme. Pouze to dokazuje, že v každé zemi, kde dostaly duhové páry stejné právo uzavírat manželství, to mělo pozitivní účinky nejen na ně, ale i na jejich děti a celou společnost. To, že česká Sněmovna hlasování o novele o rovnosti manželství dosud téměř 3 roky odkládala, je velké zklamání. Pevně ale doufáme, že tento čtvrtek již poslanci a poslankyně nebudou dále plýtvat časem a budou hlasovat. Teď už nejde o to, kdo je pro a kdo proti, ale jen aby hlasovali. Čekáme na to my i desítky tisíc lidí, kteří nás sledují, i 65% české společnosti, která manželství pro všechny podporuje," komentuje otevřený dopis Adéla Horáková z iniciativy Jsme fér, jež dlouhodobě usiluje o prosazení manželství pro všechny v České republice.

Dopis vytvořila Skupina pro práva LGBTI meziskupinové seskupení poslanců v Evropském parlamentu po iniciativě pirátského europoslance Marcela Kolaji. Přidalo se k němu několik desítek europoslanců z pěti frakcí.

