Kolář (TOP 09): Maďarská představa míru je stejná jako ta ruská

Orbán zajel do Kyjeva a tváří se, že mu jde o mír. Co si pod tím Maďarsko představuje, nám ale ukázalo hned při první příležitosti. Titulek „Orbán v Kyjevě přemlouval Zelenského k míru, šéf maďarské diplomacie měl zatím na drátě Lavrova“ je totiž všeříkající.

Zatímco jeden tlačí na prezidenta válčící země ať se podrobí, druhý si vykládá po telefonu s agresorem a předstírá, že to je pro dobro věci.

Není. Ve skutečnosti Maďaři jen naprosto otevřeně koordinují s rusákama to, co Ukrajině nadiktovat. Ve zdánlivě neškodné větě, že se ministři shodli, že „Kyjev bezpodmínečně zajistil práva všech národnostních menšin žijících v zemi,“ se ukrývá naprosto jasné sdělení.

Tedy že maďarská představa míru je stejná jako ta ruská. Ukrajinu zostudit, co nejvíc oslabit, donutit ji ke kapitulaci a dostat ji do stavu, ve kterém do ní budou moci kopat a diktovat jí své podmínky. Orbán drnká na trianonskou strunu a krom toho a potěchy Putina mu o nic jiného nejde.

Z toho, co Orbán rozjíždí, nebude mít žádný užitek ani Ukrajina, ani Evropská unie, dokonce si myslím, že ani Maďarsko. Jediný, komu se to líbí, je Putin. A to nám o maďarském premiérovi a jeho diplomacii říká asi tak všechno, co potřebujeme vědět.

Mgr. Ondřej Kolář TOP 09



