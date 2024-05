Kolář (TOP 09): My se měsíce handrkujeme, rusko nijak neotálí

reklama

Co s ruskými penězi v Evropě?

Zatímco my se měsíce handrkujeme, co a jak udělat, rusko fakt nijak neotálí. Zabavilo majetky italské bance UniCredit, ale také německé Deutsche Bank a Commerzbank.

A tak je to se vším. Zatímco my přemýšlíme, rusko si jede to své bez větších okolků. Je proto dobře, že se EU shodla na tom, že výnosy ruských aktiv v Evropě dá Ukrajině.

Zní to složitě, ale jde v podstatě o to, že Evropa zmrazila rusku peníze na svém území. Peníze dál někde leží a samy vydělávají – a to, co se vydělalo, půjde na Ukrajinu. Není to úplně málo, letos by měly být výnosy asi 120 miliard korun – na zbraně, i na poválečnou obnovu.

Je to naprosto správný krok, a moc děkuju Luďku Niedermayerovi, který kandiduje do evropského parlamentu pár míst nade mnou, že se o to zasazoval a odvedl hodně práce. Přesto bych byl ale rád, kdyby takových Luďků bylo v parlamentu po volbách víc a všechny tyhle věci nám nezabraly věčnost.

Mgr. Ondřej Kolář TOP 09



