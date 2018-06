Kolář (TOP 09): Radní Kolínská opakovaně lže o Praze 6, je za tím žášť?

Radní hlavního města Petra Kolínská předvedla další ze svých lživých manipulací s veřejným míněním. Chápeme, že novináři nemohou apriori zpochybňovat vše, co jim představitelé samosprávy sdělují, radní Kolínská ze Strany zelených je ovšem příkladem, u kterého je to bohužel víc než nutné. Její poslední prohlášení vyznělo tak, že chce Praha 6 prodat pozemky v Bubenči, na kterých se má nacházet léčebna dlouhodobě nemocných, která se tím zlikviduje.

"Podle mě je to v rozporu s veřejným zájmem, likvidovat si areál veřejné vybavenosti, zdravotnického zázemí bez toho, že by město mělo náhradu a bez toho, že by ty náklady částečně hradil ten soukromý investor," řekla doslova médiím Petra Kolínská /SZ/, náměstkyně primátorky hl. m. Prahy.

Záměrně nepravdivé informace týkající se areálu v Bubenči se objevují poměrně dlouho. Zde jsou tedy fakta:

Rozlehlý pozemek u ulice Na Marně získala společnost Nebeský klid, a.s. od restituentky. Na tomto pozemku se nachází soukromá LDN. Není ovšem jediná, druhá LDN, tentokrát ve správě Prahy 6, s tímto pozemkem sousedí, a to v jeho severní části. Tento objekt má MČ Praha 6 svěřen do správy Ministerstvem financí s tím, že do roku 2033, tedy dalších nejméně 15 let, zde musí být zdravotně-sociální zařízení.

„Během 15 let se ve vedení Prahy 6 vystřídají nejméně 4 další starostové. Je únavné a zároveň trochu úsměvné neustále vysvětlovat, že nemám věšteckou kouli, abych predikoval rozhodnutí přespřespříštího starosty,“ říká Ondřej Kolář /TOP 09/, starosta Prahy 6.

Zastupitelstvo hlavního města má zítra hlasovat o změně územního plánu, aby změnilo značku pozemků „veřejná vybavenost - VV“ na obytnou, která umožní výstavbu viladomů. V memorandu, podepsaném Prahou 6 s investorem, je ovšem zachování tzv. plovoucí značky VV – musí být tedy na pozemku umístěn na libovolném, vhodnějším místě. Tento požadavek je rovněž vyjádřen v připomínce, kterou Praha 6 změnu územního plánu ze své strany podmínila.

MČ Praha 6 s Nebeským klidem, a. s. jedná o prodeji menšího pozemku náležícímu k ulici Na Marně proto, aby při plánované výstavbě mohl investor dodržet tzv. uliční čáru, tedy původní i nový dům stály v jedné ose. Pozemek jako takový je samostatně pro výstavbu zcela nepoužitelný.

„Nemůžu za tím už vidět nic jiného, než obyčejnou zhrzenost, zášť a naschvály za to, že jsme Zelené vyloučili v roce 2015 z koalice,“ říká starosta Ondřej Kolář. „Bohužel s blížícími se volbami je snaha uškodit současné radnici stále patrnější. Únorová Šatovka byl nejkřiklavější příklad,“ dodává Kolář.

