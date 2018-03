Kolář (TOP 09): Změňte konečně územní plán, jinak vám Šatovku vracíme

„Dostali jsme se do absurdní situace, kdy máme plán, co s objektem dělat, velmi rádi bychom ho začali realizovat, ale těžko uvěřitelných 7 let čekáme na změnu územního plánu, “ říká starosta Ondřej Kolář (TOP 09). „Potom dochází k incidentům jako naposledy letos v únoru, kdy nevyužívanou Šatovku opakovaně obsazují squatteři a my jako radnice jsme ti špatní, přitom jsme sami odsouzeni do role čekatelů,“ dodává Kolář.

Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář byl dnes jako svědek předvolán k soudu v případu obžalovaných squatterů, kteří začátkem února usedlost obsadili a přes snahu starosty se zabarikádovali na střeše budovy. Zhruba polovina jich po jednání se starostou budovu opustila a zbylé squattery podporovala z blízké louky.

„Odmítám pořád dokola omlouvat a vysvětlovat neschopnost odpovědných radních hlavního města, kteří nedokázali za celou dobu tuto změnu ani předložit zastupitelstvu. Pokud tedy Šatovku znovu obsadí squatteři, ať si s nimi poradí paní Kolínská nebo pan Stropnický, který má se squattingem osobní zkušenosti a byl to on, kdo nechal pozastavit projednávání změn územního plánu. Jestli chtěli squatteři poukázat na něčí nečinnost, je potřeba je nasměrovat správným směrem, tedy na vedení hlavního města,“ uzavírá Kolář.

Radnice Prahy 6 požádala o změnu územního plánu pozemků kolem Šatovky na VV, tedy veřejnou vybavenost, v srpnu roku 2011 a na těchto pozemcích chce poté vybudovat aktivizační centrum a několik bezbariérových domků pro seniory.

Psali jsme: Kolář (TOP 09): Vítejte v Kocourkově Praha 6: Se squattery jednat nelze, z mírumilovného záměru se vyklubala militantní skupina Kolář (TOP 09): Události poslední doby nabízejí i scénář, který nás vrací o 28 let zpět Kolář (TOP 09): Půdorys Vítězného náměstí bude konečně kompletní

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV