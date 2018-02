Kolář (TOP 09): Vítejte v Kocourkově

"Samospráva je takovými rozhodnutími doslova paralyzována. Právníci sice s oblibou říkají - co se vleče, neuteče. Možná nám to ale mezitím spadne na hlavu, dodávám já. Protože má rozhodnutí ministerstva kultury velmi nejednoznačný výklad, musíme se bohužel opět odvolat, abychom zjistili, co vše je chráněno – zda je to zábradlí, kliky, okna nebo dlaždičky," říká starosta Prahy 6 Ondřej Kolář /TOP 09/.

Ministerstvo už jednou polikliniku za památku prohlásilo, proti tomu se ovšem radnice odvolala a ministr kultury rozhodnutí o památce zrušil. Nyní, po více než půl roce, ministerstvo kultury svoje rozhodnutí potvrdilo.

"Že už má tento nyní chráněný objekt dávno vyměněná plastová okna, už asi nemá smysl ani dodávat. Čas ovšem letí a z měsíců se stávají roky. Roky nečinnosti, za kterou nemůže radnice, přestože občany zdlouhavost postupu samozřejmě nezajímá, a já jim naprosto rozumím,“ dodává Kolář.

Protože je však prohlášení za kulturní památku velmi obecné, aby radnice zjistila, na co přesně se památková ochrana vztahuje, musí se chtě nechtě odvolat znovu. To znamená v ideálním případě další půlrok čekání.

„Co kdyby teď naše odvolání památkáři znovu vyslyšeli a památkovou ochranu zase zrušili? Co dál? Obávám se, že nemůžu říct nic jiného, než – vítejte v kocourkově,“ uzavírá starosta Kolář.

autor: PV