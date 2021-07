Kolářík (Piráti): Aniž bychom se přidávali ke KSČM, my tu teritorialitu také chceme

reklama

Děkuji za slovo. Dobré odpoledne. Vážené kolegyně, vážení kolegové, nechtěl jsem vstupovat pomocí faktických poznámek do diskuse, co tady teď proběhla, ale chtěl bych na začátek zdůraznit, že my jako piráti místní příslušnost, tu teritorialitu tedy chceme. Nemyslím si, že by to bylo úplně tak, že bychom se přidávali ke komunistům, protože já jsem již v červenci roku 2018 předložil celkem velký komplexní návrh, který by místní příslušnost zavedl do českého právního řádu.

A pak tady nepadla ještě jedna důležitá věc, že místní příslušnost se ocitla i v programovém prohlášení této vlády, to znamená, že asi všichni předpokládali, že se jí vláda bude věnovat.

Několikrát tady padlo, že se jedná o největší změny za posledních dvacet let. Já s tím můžu souhlasit. Je to tak, jsou to největší změny za posledních dvacet let. Ale pokud to porovnáváme s těmi velice drobnými změnami, které za posledních dvacet let byly, tak opravdu z toho globálního pohledu, z toho velkého měřítka jsou to změny malé a kosmetické, byť jsou největší za posledních dvacet let. S tím se dá velice souhlasit.

Mě strašně mrzí, že Parlament, a to myslím i Senát, naprosto rezignoval na princip - jedna rovná se jedna. Jeden dlužník rovná se jeden exekutor. Pokud si vzpomínám správně na dobu před dvěma lety, tak to byla přesně ta mantra, kterou se všichni zaklínali, že to je to řešení exekučního problému u nás, že jeden dlužník by měl mít pouze jednoho exekutora tak, aby nedocházelo k vícekolejnosti vymáhání. A to se bohužel nestalo. To znamená, že tady stále budeme mít takový systém vymáhání pohledávek, ve kterém může na jednoho dlužníka zakleknout více exekutorů, zdražit celý proces vymáhání, neumožnit mu zaplacení svých dluhů a v konečném důsledku toho dlužníka vyhánět ven mimo systém, na čemž je tratná celá společnost.

Zároveň nedošlo ke zrušení trhu s exekucemi. To vnímám také jako velký problém. Když odstraníte trh, tak se samozřejmě zruší i obchod s chudobou. A já jsem tu místní příslušnost vnímal jako nějaký mezikrok, nějaký posun mezi vyspělé země, kde nevymáhá soukromý sektor, ale stát, jako například v Německu, kde jim to velice dobře funguje. Byl by to zajímavý mezikrok. Zrušíme trh a potom se zaměříme na to, jak to vymyslet tak, abychom zapadli mezi deset evropských zemí s největším HDP, které nepoužívají soukromé exekutory k vymáhání svých pohledávek.

Já to shrnu. Byla to tragédie, když to šlo ze Sněmovny. My jsme hlasovali pro zákon ve třetím čtení jen proto, že jsme doufali, že Senát to nějakým způsobem vylepší. To se stalo. Senát to opravdu vylepšil. Musím říci, že zlepšení zastavování exekucí, přednostní splácení jistiny, ale i částečná digitalizace celého procesu je jistě krok dopředu, ale pořád to není žádná veselohra. My jako piráti podpoříme senátní návrh a podpoříme ho právě proto, že tam došlo k nějakému vylepšení, ve které jsme doufali. Ale musím říci a říkám, a to říkám opakovaně, že to prostě není žádná veselohra. Jsou to sice největší změny za posledních dvacet let, ale nejsou velké. Chybí tam ta systémová změna, kterou jsme měli možnost jako Sněmovna zavést.

Děkuji.

Lukáš Kolářík Piráti



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Luzar (KSČM): Řekněme si, které politické strany chtějí jít na ruku exekutorské mafii Hrnčíř (SPD): Prosazujeme princip jeden exekutor jeden dlužník, tak zvaný princip teritoriality Výborný (KDU-ČSL): Pokud toto schválíme, uděláme důležitý krok k největší změně v exekucích v ČR Bartoš: Vzděláme i nejchudší. Všichni budou mít důstojný život

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.