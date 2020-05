Kolářík (Piráti): Úřady šikanují záchranáře za pravdu, jak je to s těmi ochrannými pomůckami

reklama

Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, rozmohl se nám tady takový nešvar. A to takový, že úřady šikanují záchranáře, kteří se zapojili do veřejné debaty a vyjadřovali se k ochranným pomůckám. Nemluvím teď o případu, který je teď hodně medializovaný, paní Brožové, ale objevují se i další případy záchranářů, kteří dostali vytýkací dopisy. Kteří dostali vytýkací dopisy jenom za to, že se zapojili do té veřejné debaty a vyjádřili svůj názor.

O tom, jaká ta situace byla s ochrannými pomůckami, tady hovořil dopoledne pan ministr vnitra Hamáček. A z toho jednoznačně vyplývá, že ta situace byla komplikovaná a těch pomůcek nebylo tolik, kolik by bylo potřeba. Ale je to logické, to asi nikdo nevytýká a nerozporuje.

A proto se vás chci zeptat, jaký na to máte názor vy. Jestli vám to přijde v pořádku podávat trestní oznámení, případně posílat ty vytýkací dopisy záchranářům jenom proto, že napsali pravdu, jak je to s těmi ochrannými pomůckami.

