Kolínská (Zelení): Nabízím panu zastupiteli Humplíkovi kurs čtení

Nikoho nepřekvapí, že v řadě věcí mají Zelení jiný názor než ODS. Ostatně od toho jsou to dvě různé strany. Trochu překvapivější už je, že se ODS zdráhá podpořit faktické kroky k polidštění bezprostředního okolí magistrály. To, co však šokuje, a nemělo by zůstat bez povšimnutí, je fakt, že zastupitel za ODS pan Humplík, neumí číst. Kdyby číst uměl, nemohl by tvrdit, že přípravu proměny magistrály před ním někdo utajuje.

Všechny dokumenty, které k tomu rada schválila, jsou dostupné na webu Institutu plánování a rozvojea dále v usneseních rady. Zástupce klubu ODS navíc chodí na jednání rady, takže má informace ke každému projednávanému bodu opravdu z první ruky. Institut plánování a rozvoje v loňském roce uspořádal dva workshopy s dánskými architekty, kterých se zúčastnili i politici ODS i veřejné představení studie v budově bývalého Federálního shromáždění, kam se přišel podívat i přímo pan Humplík.

Pokud by kolega Humplík uměl číst, nemohlo by mu uniknout, že postupujeme přesně podle jeho návodu. Tedy:

1. Schválili jsme koncepci – konkrétně v srpnu minulého roku tiskem evidovaným pod číslem R-26343.

2. V únoru jsem zcela v souladu s koncepcí předložila harmonogram a návrh dalšího postupu, který ukládal Institutu plánování a rozvoje „pokračovat v prověřování a přípravě opatření na základě harmonogramu ve spolupráci s odbory hlavního města Prahy, městskými organizacemi a dotčenými městskými částmi“.

Usnesení de facto říkalo, že se mají do detailu (včetně nákladů) rozpracovat první várka opatření. Z harmonogramu bylo přitom zřejmé, že šlo o opatření drobná, levná a zvládnutelná během tohoto roku.

3. Realizace, která má podle pana Humplíka proběhnout po koncepci a plánování, již neproběhla, protože ji zastupitelé, mezi nimi i pan Humplík, zablokovali.

Nejspíš je to tedy asi trochu jinak. Pan Humplík možná číst umí, ale rozhodl se kultivaci magistrály oddalovat a Pražanům lhát.

