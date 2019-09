Kolovratník (ANO): Co dál s digitalizací fotoarchivu ČTK?

Na nedávné schůzi volebního výboru jsme se věnovali výročním zprávám České televize, České tiskové agentury a Českého rozhlasu. Není žádným tajemstvím, že veřejnoprávní služby jsou v posledních letech podrobeny silné kritice a rád bych se proto s Vámi podělil o novinky a můj pohled na věc. Informací je skutečně hodně, a proto jsem je rozdělil do tří článků. Tak, a teď se konečně pojďme podívat na ČTK.

Podle zákona plní Česká tisková kancelář roli národní tiskové a informační agentury, která poskytuje nezávislé a objektivní zpravodajství. Z tohoto pohledu tak logicky nemůže být její činnost financována státem, protože politici by ji mohli jednoduše ovlivňovat pomocí (ne)přidělení dotací na provoz. Zjednodušeně tak ČTK funguje jako komerční firma, která si na svůj provoz musí sama vydělat a musím říct, že výsledky hospodaření ukazují, že se jí to daří skvěle.

Skvělé hospodářské výsledky přesto automaticky neznamenají, že by ČTK měla peněz nazbyt a mohla financovat náročné projekty, jako je například digitalizace fotoarchivu. Fotoarchiv ČTK obsahuje zhruba sedm milionů fotografií mapujících historii od začátku 20. století do současnosti. Tvoří tak unikátní obrazový zdroj informací o významných politických, společenských, sportovních a kulturních událostech. Vybrané části fondu digitalizuje ČTK vlastními silami od 90. let.

Digitalizace je ale finančně velmi náročná a celkové náklady dosahují výše 50 milionů korun. Stát v loňském roce slíbil, že ČTK v tomto úsilí podpoří, nicméně položku se nepodařilo prosadit do rozpočtu. Podle mě je to velká chyba a udělám maximum pro to, aby to letos konečně vyšlo. Na výboru jsme se domluvili, že do října ČTK předloží detailní projekt, jak budou postupovat práce společně s Národní galerií, která má potřebnou techniku.

Dohodli jsme se, že pokud ČTK tento krok skutečně udělá, tak ministerstvo kultury si vyčlení na tento projekt potřebné finance. Pokud by se objevily tendence, které by tomu měly bránit, dopředu avizuji, že budu podporovat pozměňovací návrhy, které tento záměr podpoří. Podle mě je to kulturní národní dědictví, a pokud tyto materiály neprojdou digitalizací, přijdeme o ně a to by byla ohromná škoda.

