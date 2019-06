Kolovratník (ANO): Kdy se konečně dočkáme plné digitalizace?

Minulý týden jsem se vydal do Estonska, premianta v oblasti eGovernmentu a musím Vám říct, že se v mnohém můžeme učit. Estonci jsou v této oblasti naprostá světová špička. Svůj systém dotáhli téměř k dokonalosti a na úřady musí fyzicky pouze v několika málo případech, jako je například uzavření manželství nebo pokud se jedná o rozvod.

Je to až neuvěřitelné, jak lze státní správu zefektivnit. Estonsko svůj systém ale nevytvořilo ze dne na den. Je za ním tvrdá práce, která trvá už několik let. Základem systému je digitální občanský průkaz, který je pro občany nad 15 let povinný. Estonci používají digitální občanku spolu s elektronickým podpisem a dvěma PIN kódy místo řidičského i zdravotního průkazu. Stejně tak ho používají k vyzvednutí léků na recept, do bankovnictví, k on-line volbám nebo při podání daňového přiznání. Prostě všude.

Jsem rád, že slovo digitalizace Česka už dávno není „jenom o žvanění“, ale že už několik let tým expertů pod vedením vládního zmocněnce pro IT a digitalizaci Vladimíra Dzurilly pracuje na Portálu občana a konečně jsou vidět první pořádné výsledky. Jsem přesvědčený, že jsme na správné cestě.

Věděli jste například, že prostřednictvím Portálu občana si můžete zažádat například o výpis z bodového systému nebo, že Vás systém automaticky upozorní na blížící se konec řidičského či občanského průkazu? Podobných služeb portál v současnosti nabízí přes šedesát a další pomalu přibývají.

Musím přiznat, že Estonsko je v digitalizaci můj velký vzor. Digitalizací můžeme bojovat proti byrokracii a zlepšit každodenní životy občanů, firem a podniků nebo živnostníků. Prvním krokem v tomto směru bylo zavedení nových občanských průkazů s čipem, které se propojují s Portálem občana a umožňují on-line komunikovat se státní správou.

Dosáhnout estonské úrovně v digitalizaci upřímně ještě nějakou dobu určitě potrvá. Zásadní roli v tomto případě bude hrát politická shoda a vůle ostatních politických stran s tím něco udělat. Vybudovat digitální společnost, ve které podobné služby bude využívat většina obyvatel, bude trvat léta. Důležitá je ale vůle po změně. Projevit ji musejí politici, úředníci i občané.

Portál občana dokazuje, že vůle a chuť po změně tu je. Teď je důležité začít portál mnohem intenzivněji propagovat. Ze svého okolí vím, že povědomost o existenci systému je mizivá a myslím, že je to škoda. Jakmile ho začne využívat výraznější část společnosti, vytvoří to tlak na jeho další rozvoj a širší nabídku služeb.

Vím, že zejména starší občané raději zůstanou u ověřeného modelu komunikace se státní správou prostřednictvím úřadů. Chápu to a rozumím jejich pohledu. Na druhou stranu tvrdím, že stát musí nabídnout alternativu lidem, kteří tento způsob považují za přežitý a raději fungují „on-line“. Budu moc rád, když mi napíšete Váš názor, a i to ke kterému přístupu se kloníte vy osobně.

