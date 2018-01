Kolovratník (ANO): Kvóty jsou neefektivní, nefungují a rozdělují Evropu

Ano, je to tak. Přiznejme si to, kvóty prostě nefungují. Tento týden jsme se věnovali právě tomuto problému, který skutečně považujeme za prioritu a věnujeme tomu zvýšenou pozornost.

Myslím si, že je zbytečné, aby pan kolega Okamura zbytečně strašil naše občany. Česko v současnosti rozhodně není skutečně v trvalém ohrožení. Jsme šestá nejbezpečnější země na světě a chceme, aby to i tak zůstalo.

Pan kolega Okamura rád lidi straší, že jsme v trvalém ohrožení, a že vláda vlastně nic nedělá. Tak to skutečně není. Česko je opravdu bezpečná země a naše priorita je starat se o bezpečnost našich lidí. Naposledy například tím, že Česku hrozí teroristické útoky. Důkazem toho mají být například zátarasy v Praze, které se objevily v centru Prahy. Možná by bylo fajn zmínit, že je tam instalovala samospráva a vyskytují se zde od roku 2015. Už tehdy se jednalo o preventivní opatření, protože stát se může leccos. Třeba může jet po Pařížské někdo nadrogovaný nebo pod vlivem alkoholu.

Hnutí ANO dělá maximum pro to, aby se nemohlo opakovat to, že budeme v EU přehlasováni. Premiér Babiš měl dokonce schůzku s předsedou Evropské rady Donaldem Tuskem, který potvrdil naši pozici, že kvóty jsou neefektivní, nefungují a rozdělují Evropu, ano. A to je jednoznačné. A proto samozřejmě máme jasnou strategii. Nejsme sami. Na kvóty se podobně jako my dívá Maďarsko, Slovensko nebo Polsko. Dali nám za pravdu, že přerozdělování je cesta do pekel. Proto musíme samozřejmě přesvědčit ostatní premiéry členských států.

Já i ostatní členové hnutí ANO jsme dlouhodobě kritičtí k přístupu Evropské komise k migraci, která nás kritizuje kvůli „nesolidaritě“. My tomu ale říkáme zodpovědnost. Proto jsme proti kvótám dlouhodobě kritičtí Ve světě máme funkční systémy, které jednoznačně fungují a potvrzují, že snižují migraci. A Evropa by se jimi měla inspirovat. Určitě můžeme zmínit třeba Austrálii, jejíž systém funguje perfektně.

Důležitým krokem k zastavení migrace je boj proti pašerákům, kteří vydělali v roce 2017 podle Eurostatu 5,7 miliardy eur. To je vážně neuvěřitelná suma! Ano, je pravda, že migranti, kteří přicházejí z Afriky většinou za to zaplatili. Ale migraci musíme primárně řešit mimo Evropu. Společně s ostatními zeměmi V4 jsme se proto domluvili, že dáme 35 milionů euro do italského fondu.

V souvislosti s tím bych se rád zmínil o návrhu nového nařízení Dublinu IV, které je součástí balíčku sedmi legislativních návrhů reformy společného evropského azylového systému z března a května 2016. Takže je to vlastně novela Dublinu III. Cílem této novelizace je kromě jiného i zjednodušení postupů pro určení členského státu odpovědného za posouzení žádosti o udělení azylu. Především jde o určení země prvního vstupu migranta na území EU a jeho případný další transfer. Zkrácení lhůt, zamezení zneužívání azylového řízení. Například explicitní stanovení povinnosti žadatele o azyl.

Zjednodušeně lze říci, že velká část návrhu Dublinu je pro členské státy akceptovatelná a přináší klady. Zásadní rozdíl je ale v pohledu na zavedení permanentního povinného systému přerozdělování žadatelů o azyl, tzv. kvóty jako stálý prvek systému. Proti kvótám určitě uděláme všechno. Andrej Babiš tento týden ve Sněmovně slíbil, že to bude hlavní téma i na Evropské radě, která je v březnu. S tématem Dublinu nemáme problém. A jsem přesvědčen, že rozhodně není důvod strašit lidi. My jsme bezpečná země a uděláme maximum pro to, abychom byli ještě bezpečnější a aby skutečně bylo naše rozhodnutí, kdo v naší zemi bude pracovat a kdo v ní bude žít. Nebojte, skutečně to nebude Brusel, který nám bude říkat, co máme dělat v tomhle směru.

