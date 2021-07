Kolovratník (ANO): Máme tu dva kandidáty do Rady ČT s potenciálním střetem zájmů

reklama

Tak přesně jak jste řekl, pane předsedající, i zde jsme volili před týdnem 7. července. A v prvním kole nebyl nikdo zvolen. I zde tedy postupují do druhého kola dva kandidáti, protože obsazujeme jedno místo. Takže vybírat v tom druhém kole budete ze dvou, s počtem získaných 78 hlasů v prvním kole, je to pan Daniel Köppl, nominován hnutím ANO, a s počtem 35 hlasů, pan Jiří Koubek, nominován TOP 09.

Tady ve své rozpravě řeknu dvě věci. Za prvé připomínám, že se jedná návrh, neboli výběr Poslaneckou sněmovnou. Pokud by jeden z kandidátů dnes byl zvolen, tak ještě se neujímá funkce, nezačíná jeho funkční období. Ale to období následně započne až jmenováním člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání předsedou vlády. A protože to místo bude uvolněné až 27. července, tak by to bylo nejdříve od 28. července.

A za druhé jako předseda volební komise, vás chci seznámit s tím, že jsem před pár dny obdržel informaci o potenciálním střetu zájmů vlastně u dvou, u obou dvou finalistů, z kterých budeme vybírat. Tím prvním, u Daniela Köppla je skutečnost, že byl na konci loňského roku, 22. prosince, jmenován panem Josefem Sředulou, předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů, jednatelem společnosti SONDY s.r.o. Tato společnost vydává tištěný časopis, papírový týdeník Sondy. A § 7 odst. 12 zákona říká, že členové rady nesmí zastávat funkce, a to placené ani neplacené, v jakýchkoliv orgánech společností, které podnikají v oblasti hromadných sdělovacích prostředků.

Tady ale řeknu, sice to nebylo uvedeno v životopisu, ale volební komise, sekretariát, nemůže dělat nějakou detektivní činnost, kde všude ten či onen uchazeč kandiduje, a logicky ani nemůžeme předjímat, jestli bude zvolen, takže v tuto chvíli samozřejmě v tom střetu zájmu není, potenciálně by teprve hrozil, ale cítím svojí povinnost, protože jsem tu informaci obdržel, jako předseda volební komise ji tady pro záznam říct, informovat o ní. A předpokládám, že pokud by ke zvolení došlo, tak by si musel to uvést do pořádku ještě předtím, než by byl jmenován předsedou vlády.

A stejná věta patří i pro druhého kandidáta, pana Jiřího Koubka. Ten to ve svém životopisu má uvedené, je to náš bývalý kolega poslanec, v tuto chvíli je uvolněným starostou městské části Líbeznice. I toto by potenciálně bylo ve střetu zájmu s funkcí člena rady. Ale i zde platí to, co jsem řekl u předchozího kandidáta, toto my nemůžeme logicky předjímat. Říkám to pouze pro formu a pro záznam. Pokud by kandidát byl zvolen, tak by si musel vše uvést do pořádku předtím, než bude do té funkce jmenován. Takže aby vše bylo korektní. I tady se ale jedná o druhé kole. Rozprava se tedy v tuto chvíli nemůže konat. A prosím, pane předsedající, abyste tento bod přerušil a otevřel další volební bod, a to návrh na volbu členů Rady České televize.

Ale asi než se tak stane, nechci teď zasahovat, cítím opět signalizaci kolegů k dalšímu postupu, takže děkuji.

