Kolovratník (ANO): Musíme změnit systém vzdělávání začínajících řidičů

Pět set padesát! Přesně tolik osob loni zemřelo na našich silnicích. Mám z toho husí kůži. A i když je to o patnáct lidí méně než vloni, stále je to hrozné číslo... Co s tím? Jsem přesvědčený, že trend může změnit jen velká změna. Musíme se zaměřit kořeny tohoto problému - české autoškolství, zkušební komisaře, ale i na současné řidiče.

Klíč k úspěchu rozhodně není ve zvyšování represí, jako jsou drastické pokuty za přestupky, zvyšování trestných bodů nebo prodlužování doby odebrání řidičského průkazu atd. To, že dostanete pokutu, z Vás rozhodně neudělá lepšího řidiče. Výjimkou z tvrdých trestů jsou ale zdrogovaní a opilí řidiči, u kterých jsem jednoznačně pro přísné postihy. Takové osoby nemají za volantem co dělat... Zpátky ale k tomu, co pomůže bezpečnosti v blízké době.

Samozřejmě musíme změnit systém vzdělávání začínajících řidičů. Jsou to právně oni, kdo způsobí nejvíce dopravních nehod a bohužel nejčastěji umírají. S kolegy pracujeme na novele zákona, která přinese „první vlaštovky“. V současnosti řešíme, zda bychom se měli vydat ambiciózní cestou a chtít kompletní reformu celého odvětví nebo zda najít „schůdnější“ variantu a jako první vyřešit nejpalčivější problémy. Jsou to ty, na kterých se všichni teď shodneme. Změna by byla možná hned a teprve později můžeme společně s odborníky z Ministerstvo dopravy připravit celkovou a systémovou reformu. Uvidíme. O rozhodnutí Vás budu informovat.

Dalším krokem je reforma bodového systému. Přeci jenom už je to mnoho let, co systém platí a za tu dobu se ledacos změnilo. Prohřešky a řidiči jsou jiní, než v roce 2006, kdy systém začal platit. Velkou roli ale musí hrát i prevence a školení řidičů. V tomto ohledu musí BESIP začít zastávat mnohem důležitější roli, než tomu je dosud. Musí být lídrem v šíření osvěty mezi řidiči a mluvit s nimi. Tento model mi osobně dává smysl. A co Vy, jak to vidíte?

