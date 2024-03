Kolovratník (ANO): Neberte to ve zlém, ale říká se, práce kvapná, málo platná

reklama

Určitě reagovat chci a děkuji za to.

Vnímal jsem odpověď pana ministra, že je v duchu toho, co bylo vypracováno písemně. Možná ve své následné reakci, tak jak jsem si značil, to co jsem slyšel a i četl v písemné odpovědi a je to v souladu, tak nejdříve tam vnímám jeden rozpor, který asi není zásadní, ale zmíním ho. Vy jste, pane ministře, porovnával u těch nových certifikací období od dubna do dubna, ale bylo to období od roku 2022 do roku 2023, tedy na té časové ose předchozí, tady připomenu, že ta změna, o které diskutujeme, naběhla právě až na konci dubna 2023.

Teď vás na tom nenachytávám nijak ve zlém, jenom prostě konstatuji, že v roce 2022 ještě běžel starý původní systém. Ta změna, na kterou se ptám, o které diskutujeme, je teď čerstvá, nebo v uvozovkách čerstvá, až v průběhu roku 2023, takže tady bych si vás určitě dovolil požádal v následné komunikaci, abychom spíš toto zkusili dopracovat, aby nám Úřad civilního letectví nebo odbor civilního letectví na Ministerstvu dopravy zkusil dát nějakou analýzu, materiál, samozřejmě nechci dělat zbytečná písemná cvičení, ale nějakou odpověď, co se dělo v certifikacích, jak reaguje ten trh, ty odborné firmy a odborní certifikovaní dodavatelé v současném období, tzn. od 28. dubna 2023 dodneška, do této chvíle. To je odzadu, ale je to možná drobný postřeh na odpovědi.

Ale teď se vrátím k tom úvodnímu. Vy jste, pane ministře, říkal, že jste neuložili nové povinnosti, ale že jich ubylo, že snižujete administrativu, což konec konců je i hned první část vaší odpovědi. Ale tady já musím komentovat nebo odpovědět nesouhlasně, že ono je to, co tvrdíte, z pohledu té současné praxe opravdu zcela v rozporu u těch dozorovaných subjektů a je to přesně opačně, alespoň podle informací, které já jsem obdržel. Mé informace jsou takové, že ty dozorované subjekty, pro ně naopak extrémně ta administrativní zátěž narůstá, ta zátěž spojená s novým systémem schvalování použití těch LPZ - leteckých pozemních zařízení.

Ing. Martin Kolovratník ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A je to z toho důvodu, že v tom původním systému v rámci Úřadu pro civilní letectví byly pro tuto problematiku vytvořeny dlouhodobé podmínky, metodické, personální, které tu kontinuitu zajišťovaly dlouhodobě, bylo to více jak čtvrt století, celý ten proces certifikace, a běželo to na velmi vysoké úrovni, což koneckonců vy sami píšete v jednom z těch odstavců. Označil jsem si ho jako číslo pět, ale má jiné číslování. Vy jste právě uváděli, že za posledních pět let žádná vážná událost, či dokonce nehodu, související se selháním LPZ, nebyla registrována. Takže v jednom z těch odstavců Ministerstvo dopravy vlastně samo potvrdilo, že ten původní systém byl funkční, byl dobrý a nebyl důvod ho nějakým zásadním způsobem měnit.

Ale k té administrativní zátěži. Oponuji argumentem, který říká, že tím, že je systém nastaven nově, tak naopak pro ty subjekty, které jsou certifikovány, to tu administrativní zátěž zvyšuje, musí se nově připravovat, musí se učit nové postupy. A v té reakci, nebo vůbec v tom současném systému podle tohoto tvrzení, Ministerstvo dopravy pomíjí fakt, že svým rozhodnutím ovlivnilo široké spektrum takových subjektů, které mají rozdílnou úroveň své vlastní odborné způsobilosti, připravenosti na komplexní změnu v systému a vůbec na přístup k otázce certifikace těch leteckých pozemních zařízení.

Anketa Která vládnoucí strana zatím nejvíce prospěla České republice? ODS 2% SOCDEM 3% KDU-ČSL 0% TOP 09 0% ANO 92% Piráti 0% STAN 0% Zelení 3% hlasovalo: 32222 lidí

Plus jako kritický element - a na to jsem v tom úvodním slově už narazil, jako kritický moment se opravdu jeví otázka letišť a heliportů, které jsou v České republice mimo rámec EU, protože pod tím rámcem je těch pět letišť, která už jsem zmiňoval. Takže tady já bych prosil, a to možná nezvládneme teď v té písemné nebo ústní odpovědi, o nějaké jednoduché, stručné dopracování, podívat se na analýzu dopadů tady té nové vyhlášky na všechny dotčené subjekty, nikoliv pouze na subjekty regulované v rámci EU. To je jedna reakce.

A pak ta druhá. Kdybych šel nějak logicky po těch svých otázkách, a budu hned u těch prvních dvou. Já jsem se v první otázce ptal, vy jste to vysvětlil, že se tedy systém zdvojuje, byť tady teď odbočím, připomenu, že tu takzvanou duplicitu namítanou si řadu zemí EU nakonec ponechalo - Polsko, Slovensko, Francie. V České republice třeba úsek obrany Ministerstvu dopravy. Ale souhlasím s vámi, viděl jsem teď to gesto, že říkat někdo má víc administrativy, tak my to tak uděláme, to by byla blbost, to se shodneme, pokud cítíme, že jí chceme snižovat, naopak v tom můžeme být lepší. Tak tady samozřejmě tohle kritizovat nebudu.

Ale abych to zestručnil a zjednodušil tu svou obavu. Z informací - to zkrátím, z informací, které mám z toho trhu nebo z oblasti těch certifikovaných firem a těch kvalifikovaných dodavatelů, mám odpověď, že ten nově prostě rychle udělaný změněný systém je pro ně v tuto chvíli spíše složitější. Ale zase, vím, a to je korektní říct, je to informace, kterou jsem obdržel, kterou mám nějakým způsobem zprostředkovanou, a nemusí být úplně přesná nebo úplně pravdivá, proto si myslím, a není to úkolem opozičního poslance, ale spíše by to mělo být právě vás, jako regulátora odpovědného orgánu státní správy, že by Ministerstvo dopravy, potažmo ÚCL, řekněme po tom roce, mělo si tu analýzu, tu odpověď, to mapování udělat.

A ještě druhá reakce. Tady ten nový regulační rámec, který to vlastně celé způsobil, o kterém se bavíme, tak já jsem se znovu ptal, proč ta vyhláška byla změněna tak rychle, proč se to stalo tak rychle přes Vánoce na přelomu roku 2022 a 2023, proč jste takto postupovali? A opět. Někdy jako opoziční poslanec a stínový ministr dopravy se vyjadřuji kriticky, že ministerstvo má být rychlejší, má v některých krocích konat rychleji, ale... a prostě neberte to ve zlém, říká se, práce kvapná, málo platná. Nenašel jsem nikde odpověď k tomu, proč se to stalo tak rychle. A třeba to má nějaký důvod, třeba to muselo být, hrozila nějaká lhůta, implementace, kterou bychom zameškali a podobně, ale nemám takovou zprávu, nemám takovou informaci, proč k té změně došlo v takto rychlém, krátké sledu.

A možná ještě doplňující otázka. To byla ta moje číslo dva písemná. Já jí přesně znovu přečtu. Jaká opatření přijal Úřad pro civilní letectví k zajištění, že nedojde ke snížení přijatelné úrovně bezpečnosti při zrušení, chceme-li změně v systému certifikace zařízení, respektive opravňování subjektů. Jaká opatření ten Úřad pro civilní letectví přijal? Když tedy teď nově rozvolňuje ty podmínky, odvoláváme se na snížení administrativy. Možná lidsky, selským rozumem řeknu tu otázku jinak. Jak tedy systém běží v těch dnešních dnech, od toho konce dubna 2023?

Konkrétně to zkusit nějakým způsobem popsat, protože ta moje obava, že dneska, a vrátím se znovu k těm malým letištím, to znamená ne k těm pěti vyjmenovaným, tam jsem já zatím nenašel žádnou reakci, jakým způsobem jsou kontrolována, kdo tam jezdí, kdo se na to zařízení dívá, kdo vůbec kontroluje, jestli mají nějakou certifikaci. A řeknu možná extrémní, ale schválně velké zjednodušení, že si tam někdo na nějakém amatérském letišti namontuje navigační světlo, které koupil na nějakém jakémkoliv e-shopu, tak kdo zkontroluje, že to zařízení opravdu je funkční a neohrožuje ten letecký provoz. Tu odpověď zatím nemám.

Tak děkuji za dopřesnění.

Psali jsme: Kolovratník (ANO): Vyhláška byla dána k vyjádření jenom přes Vánoce Kolovratník (ANO): Vaše papalášské manýry odmítám, ministře Rakušane Kolovratník (ANO): Vláda 5K ráda tvrdí, že vzdělání je pro ni prioritou. Tady je graf Kolovratník (ANO): Alespoň v něčem ta vláda vyniká

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama