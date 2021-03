Kolovratník (ANO): Neměli bychom být mentálně na konci 18. století

reklama

Moc se omlouvám, teď jsme s kolegy ladili, možná vzácnou, ale rodící se dohodu mezi koalici a opozici. Jako zpravodaj jsem k tomu také dával svůj názor. Tak já se teď, pane řídící schůze, dovolím jako zpravodaj přihlásit standardně do rozpravy obecné, to bych měl moci. (Mpř. Pikal: Ano, jsme v obecné rozpravě již.) Tak ano. A chci reagovat na své předřečníky, byť oni teď mě nemohou poslouchat, protože řeší ty naše protinávrhy, co se týká lhůty nebo délky přerušení toho druhého čtení.

Ale já ten čas využiji pro krátkou argumentaci, tak jak řekl Martin Kupka, pro ten náš komplexní pozměňovací návrh, resp. proti tomu opozičnímu. Martin Kupka - já jsem si ty tři argumenty velmi pečlivě zapsal, nejdříve říkal, že náš návrh nevhodně zasahuje do rozdělení státní správy, do subsidiarity. No, ono je do jisté míry pravda, že zásah to je do určité míry velký. Já jsem se v materiálu, v knize, která se jmenuje České a československé právo do roku 1945, jsem pátral, kde vznikly katastry, v jakém časovém okamžiku a kde vznikly samostatné obce se svými rychtáři a se svými samosprávnými pravomocemi, a ono to, přátelé, bylo za Josefa II na konci 18. století, tak od té doby už tady něco takového máme nastaveno.

Ale já si myslím, že nemáme být mentálně na konci 18. století, 19., že se máme dívat do budoucnosti, do století 21. A opravdu to, že by tam bylo něco nevhodného, jsem já, neshledal. Když se podíváte na průměrně velkou obec s rozšířenou působností, tak těch zaměstnanců, kteří jsou dnes v té sekci stavebního úřadu, tak to jsou jednotky procent, možná do deseti procent všech zaměstnanců obcí. Takže opravdu slova, že to je nevhodný zásah, anebo jak řekl Marek Výborný, naprostá destrukce těch samospráv, toho rozdělení přenesené působnosti na obce, tak s tím určitě já nemohu souhlasit.

Ale souhlasím s tím, že jak se říká: Kdo se bojí, nesmí do lesa, že odvážné to je. A jenom připomenu, v té přenesené působnosti dodnes a dál budou fungovat matriky, evidenci obyvatel, občanky, pasy atd. Bavíme se opravdu jenom o právu stavebním. Martin Kupka také argumentoval, že to přinese zbytečné náklady. Tady v těch protiargumentech se už trochu točíme dokola. My jsme vysvětlovali, že ten systém, tak jak je v tom komplexním návrhu jednotné zprávy navržen, že bude nabíhat postupně, pokud se do toho materiálu podíváte, od 1. ledna 2022 budou ty úřadu vybavovány personálně, to znamená nastoupí ty krajští šéfové, a ten nejvyšší, který bude jmenován vládou, ti manažeři v jednotlivých krajích, kteří vstoupí do jednání se stávajícími krajskými úřady, s obcemi, a začnou jednat o tom, jestli ti kteří zaměstnanci přejdou, nepřejdou, jestli prostory budou v nájmu nebo budou nové atd. Jinými slovy my stále vycházíme z toho, že těm stávajícím pracovníkům a odborníkům v území se pouze v uvozovkách změní její nadřízený nebo pracovní smlouva, ale nic nového, ohromného, robustního, určitě nebudujeme.

A jak jsem řekl, pokud tedy budeme časově úspěšní v tomto roce, tak vlastně na náběh toho systému je rok a půl, čas do 1. července 2023. Ještě jeden argument, který si myslím, i kolegové z opozice by pro vás měl být důležitý a silný, a prosím, abyste ho poslouchali pozorně. To, co v tom komplexním návrhu ještě v tuto není, a my to dopracováváme a chceme připravit, jsou tzv. čtyři artikuly měst a obcí.

My jsme o nich jednali minulý týden ne se všemi, ale s některými zástupci Svazu měst a obcí a musím říct, že kolegově mě nejen jako poslance, ale také zastupitele krajského města Pardubic a také zastupitele krajského, s nimi velmi oslovili. Tohle my dopracováváme a jsme připraveni podat individuální pozměňovací návrh. Ještě nás na tom čekají diskuse s kolegy z Ministerstva pro místní rozvoj, ať je to legislativně čisté, ale teď se i na Marka Výborného obracím, v těchto čtyřech městských artikulech /já když tak ten materiál zašlu/ my velmi výrazně - a to byl pro mě strašně silný argument - prosazujeme a podporujeme samosprávu obcí, tu sílu a roli obcí v oblasti územního plánování, tak, aby si ta zastupitelstva sama mohla rozhodnout, co kde chtějí, kde to chtějí, kde nechtějí jaké zóny, aby mohli dělat i změny územních plánů poměrně operativně a rychle, jinými slovy, aby to bylo v jejich samostatné /ne přenesené/ působnosti.

Chceme tam posílit i roli malých obcí, aby to nebylo tom, že jim někdo nařídí nějakého pořizovatele, že jim ho bude dělat stát, ale aby si třeba samy mohly rozhodnout, koho chtějí, která nejbližší obec s rozšířenou působností jim s tím plánem pomůže. Teď to říkám jako ilustračně nebo namátkově jako některé z argumentů, které jsme obdrželi od zástupců z komory statutárních měst od kolegů primátorů těch měst, a to nejen pro velká města, ale také pro obce. A tohle je třeba argument, který i mě vnitřně hodně posiluje, že opravdu těm samosprávám všech velikostí výrazně /opakuji, ještě to v tom návrhu není, budu ho podávat asi v příštím týdnu/ tu roli, tu svoji vlastní pravomoc, posílíme.

Další ilustrační příklad - náš kolega z Pardubického kraje, pan starosta Litomyšle Dan Brýdl, mi udával příklad, jakým způsobem se Litomyšl brání nebo jakým způsobem si zařizuje, aby byla účastníkem řízení na území své obce. Dělají to tak, že historicky mají po obci různé své ty takzvané proužky, kousky území, aby byli tím sousedem, který musel být osloven. I tomuhle se chceme vyhnout, nepoužívat takové řešení. Hledáme - nemáme to zatím dojasněné - cestu nebo způsobem, kde by obce mohly opravdu mít jistotu, že v každém stavebním řízení na jejich území budou v roli účastníka toho řízení, teď to řeknu volnými slovy, jakoby o určité míry dotčeným orgánem, který prostě nemůže být obejit.

To jsou - říkám to ilustračně - momenty, které hodně posílí samosprávy, dají jim do rukou nástroje. Prosím, pak se na to dívejme, že vedle toho to technické provedení, to vydání stavebního povolení, už bude vlastně jenom technikálie, kterou by tedy profesionálně ve lhůtách, které se dodrží, atd. atd. měl realizovat stavební úřad v roli té jedné instituce.

Tolik v rychlosti reakce na argumenty mých předřečníků. Děkuji za pozornost.

