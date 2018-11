Kolovratník (ANO): Sněmovna není nedobytná pevnost

Nedobytná pevnost. Tak přesně takhle někteří mluví o Sněmovně. Myslím si, že to tak není. Minimálně ne od roku 2013, co jsme pořádně vstoupili do politiky. Otvíráme Sněmovnu lidem, přijďte se podívat taky! Ať už jste studenti, babičky a dědečkové nebo prostě jenom parta zvídavých kamarádů. Jestli máte čas a chuť, budu rád, když mi napíšete a já Vás osobně Sněmovnou provedu, povyprávím Vám příběhy ze zákulisí a představím Vám, co vlastně práce poslance všechno obnáší. Tak co, potkáme se?

Ing. Martin Kolovratník ANO 2011



