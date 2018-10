Kolovratník (ANO): Proti rezignacím jsou nominace

Děkuji za slovo, přeji vám, vážené kolegyně a vážení kolegové, dobré odpoledne. Jménem volební komise si dovolím přerušit projednávání státního rozpočtu, tak jak jsme se včera domluvili. Napevno máme zařazeny volební body a moje vystoupení dnes bude velmi stručné před 13. hodinou. Máme připraveny tři body.

Prvním je návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Je to standardní volební bod, kdy více méně na každou schůzi teď už vypisujeme jako volební komise na žádost klubů lhůtu vždy do pondělí, a poté pokud tedy kluby chtějí učinit nějaké přesuny mezi svými členy, svými poslanci, tak tak mohou učinit.

V tomto případě byla lhůta do pondělí 22. října do 12.00 hodin. Volební komise obdržela návrhy z klubu hnutí ANO a od Sociální demokracie. Já vám je teď kvůli stenozáznamu přečtu. Oba návrhy jsou obsaženy v usnesení volební komise číslo 91 ze dne 23. října a mohu konstatovat, že přesuny jsou v rámci onoho pomyslného kvóra nebo počtu, který klubu hnutí ANO a i Sociální demokracii náleží. Jsou to tedy přesuny uvnitř těchto dvou poslaneckých klubů. Zároveň připomínám, že obsah změn jste obdrželi vytištěný na vaše lavice.

Co se týká rezignací, tak hnutí ANO navrhuje rezignaci kolegy Stanislava Fridricha z rozpočtového výboru, a Miloslava Janulíka z ústavně právního výboru. Dále Sociální demokracie navrhuje rezignaci kolegy Milana Chovance ze stálé komise pro kontrolu činností Generální inspekce bezpečnostních sborů a Kateřiny Valachové ze stálé komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny.

Ing. Martin Kolovratník ANO 2011



Proti těmto rezignacím, jak už jsem řekl, v rámci těchto dvou klubů jsou nominace. Do rozpočtového výboru za hnutí ANO Petr Venhoda, do ústavně právního Stanislav Fridrich za hnutí ANO a do stálé komise pro kontrolu GIBS za Sociální demokracii Roman Onderka a do stálé komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny předseda klubu Sociální demokracie pan poslanec Jan Chvojka.

Podle jednacího řádu a i podle ustálené zvyklosti tyto volby, tyto změny vždy sněmovna hlasuje veřejným hlasováním, aklamací, takže avizuji, že i my v souladu se svým usnesením jako volební komise navrhujeme aklamaci. Nyní vás, pane předsedající, poprosím o otevření rozpravy a poté bych prosil o hlasování nejdříve tedy o rezignacích a druhé hlasování o nominacích.

