Kolovratník (ANO): Tak to dopadá, když si místo politiky objednáte chaos

Tohle by klidně mohl být nepovedený vtip. Jenže není...

A není to ani omyl. Je to jen smutný důkaz toho, že nám vládnou lidé, pro které pravda znamená tolik co včerejší jídelní lístek.

Máme nepředvídatelnou vládu, kde to, co platí dnes, už zítra nemusí – a vlastně nejspíš ani nebude. Tak to dopadá, když si místo politiky objednáte chaos.

Tohle jsme si fakt nezasloužili. Jestli tohle někdo považuje za normální, tak bych rád věděl, co považuje za katastrofu.

