Kolovratník (ANO): Theresa Mayová vybírá už jen ze špatných a horších variant

Britské premiérce Therese Mayové rozhodně nezávidím. Vybírá už jen ze špatných a horších variant. Nicméně věřím, že dnešní hlasování o nedůvěře ustojí a dovede Velkou Británii k "nějaké formě" dohody o vystoupení. "Divoký" brexit by totiž rozhodně měl negativní dopad na obě strany a ekonomicky by nám nic dobrého nepřinesl. Jsem rád, že Česko je ale připraveno na jakýkoliv scénář. Do odchodu VB zbývá už pouze 73 dnů a to opravdu není mnoho... Je otázkou, zda se Velká Británie nerozhodne vypsat druhé referendum.

