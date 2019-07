Kolovratník (ANO): Vysokorychlostní tratě jsou blíže, než jste si mysleli

Vysokorychlostní tratě jsou blíže, než jste si mysleli. Čtěte!

Mám tu skvělou zprávu pro všechny milovníky železnice a vlaků. Napsal jsem pro Vás report o stavu příprav vysokorychlostních vlaků, které Česko posunou zpět mezi světovou železniční špičku. SŽDC totiž připravuje několik pilotních úseků, které budou postaveny až na rychlost přes 300 km/h . Bude to vážně „fofr“ a nový druh cestování nám totálně změní životy. Jestli máte chvilku, čtěte dále a dozvíte se o pokrocích, které jsme za poslední měsíce udělali.

Nechci Vás dlouze napínat, a proto Vám musím říct, že mám jako místopředseda Správní rady SŽDC velkou radost z probíhajících příprav. Projekční tým prvního úseku Praha – Drážďany intenzivně pracují na studii proveditelnosti a vše vypadá velmi slibně. Ministerstvo dopravy si dokonce ověřovalo dopravní modely, ze kterých vychází obrovský zájem o rychlá spojení. Číslo bylo dokonce tak překvapující, že ministerstvo dopravy velmi pečlivě předložený model přezkoumalo a nechalo z části dopracovat, než jeho výsledky pro další práci na studii akceptovalo.

Součástí této trasy bude i 26 km dlouhý krušnohorský tunel, který povede mezi Ústím nad Labem a Drážďany. Již teď pracuje výkonný projektový tým odborníků SŽDC a DB Netz a ladí se mezinárodní smlouva pro finanční zajištění jeho předprojektové přípravy. Běží také společný česko-saský geologický průzkum Krušných hor. Rozhodně nesmíme nic uspěchat. Musíme být pečliví a důkladní. Nic nesmíme podcenit. Zanedbané průzkumy totiž způsobily problémy například na dálnici D8. Už teď ale víme, že budeme muset „hýbat“ s původně předpokládanou trasou, protože jsme narazili na nepravidelnosti podloží a mohlo by to způsobit problémy.

Když už jsme u těch průzkumů, tak je fajn připomenout, že jim z části pomáhá zákon o urychlení výstavby dopravní infrastruktury. Ano, je to ten zákon, který jsem na začátku roku 2018 přinesl do Sněmovny, a který platí od září. Díky němu totiž můžeme provádět průzkum před uzemním řízením. To bylo před schválením tohoto zákona nemožné a tak zkracujeme délku trvání samotné přípravy.

Spoustu z Vás ale určitě bude zajímat trať z Prahy do Brna a dále do Ostravy. V úseku Praha – Brno zatím inženýři zpracovávají studii proveditelnosti. Na výsledky si ale musíme ještě počkat do příštího roku.

Teď tu ale pro Vás mám informace o tom, jak povedeme trať z Prahy. Je to velké téma a vše nasvědčuje tomu, že trať povedeme směrem na Poříčany podle dálnice D11, nikoliv na Benešov, jak někteří mysleli. Výsledky ukazují, že trať by byla výrazně dražší a navíc by přínosy byly úplně stejné.

Už nyní mohu tedy prozradit, že z Prahy budeme vyjíždět na východ, zapojíme tak do sítě rychlých spojení nejen Jihlavu, ale i Havlíčkův Brod. „Jihlaváci“ tak pojedou do metropole něco málo přes půl hodiny a myslím, že to lidem otevře dveře k novým příležitostem.

Nezapomněl jsem ale ani na „Brňáky“. Určitě Vás bude zajímat, že na ulici Vídeňská by mohl vzniknout terminál, na který budou zajíždět vlaky, pokračující směrem za Brno. Výhodou je, že zde je místo pro vznik velkého PR parkoviště. Navíc bychom mohli i díky tomu ušetřit 10-15 minut jízdy směrem na Ostravu nebo na Slovensku. No, uvidíme ještě. Každopádně Vás mohu ujistit, že to nijak neovlivní debaty o přesunu vlakového nádraží.

Jak jsem psal výše, vlaky z Brna pak povedou přes Přerov až do Ostravy. Právě na tento úsek SŽDC vypsala veřejnou soutěž na dodavatele studie proveditelnosti. Vítěze budeme znát v dubnu. Navíc tuhle zakázku soutěžíme úplně jinak oproti ostatním. Zvolili jsme metody Best Value. Psal jsem o tom článek, můžete si ho přečíst ZDE.

Co říct závěrem? Novinek ze světa železnic je skutečně mnoho a do jednoho článku se nevlezou. Třeba takové technické standardy pro vysokorychlostní tratě. SŽDC uzavřela letos na Železniční konferenci Pardubice, kterou organizuji, spolupráci se svými kolegy z Francie a díky tomu urychlíme výstavbu o několik let. Koukám, že jsem se zase pěkně rozepsal. Snad jste to zvládli dočíst až sem. Budu rád, když mi napíše Váš názor.

Ing. Martin Kolovratník ANO 2011



