Kolovratník (ANO): Zamíří „vodík“ i do Pardubic?

„Ostravaci“ jsou pro mě inspirací a proto jsem s nimi nastartoval úzkou spolupráci, jejímž výsledkem bude zapojení Pardubického kraje do společného projektu. Ptáte se jak a co by to pro náš kraj znamenalo? Jestli máte tři minutky, tak se na to pojďme podívat detailněji.

Na rozdíl od současných fosilních energií, vodík je prakticky nevyčerpatelný. Volný vodík se sice na zemi prakticky nevyskytuje, nicméně umíme ho „vyrobit“ různými způsoby, nejčastěji se vyrábí ze zemního plynu, ropy nebo uhlí. Spousta lidí mu proto říká „hnědý vodík“. Tento zdroj osobně nepovažuji za vhodný, protože není šetrný k životnímu prostředí. Jsou zde ale další alternativy v podobě „žlutého“ a „zeleného“ vodíku.

Zelený vodík je ten, který pochází z energie z obnovitelných zdrojů. Nejčastěji mluvíme o vodíku získaném pomocí elektrolýzy vody. Pokud máme nadbytek elektřiny, pro kterou nemáme využití, můžeme zní vyrobit právě například vodík, který lze na rozdíl od elektřiny skladovat a použít později. Další možností je například biomasa, která funguje na principu přírodního rozkladu organických látek pomocí bakterií.

To nejlepší ale nakonec. Kromě zmiňovaného „žlutého a zeleného“ vodíku existuje i „šedý“. Zjednodušeně se jedná o vedlejší produkt chemického průmyslu, pro který v současnosti není upotřebení. Česko patří mezi země s rozvinutým chemickým průmyslem. Koneckonců pro příklad nemusíme chodit daleko – stačí zmínit naši Synthesii. Věděli jste, že například ústecká Spolchemie disponuje každý den čtyřmi tunami volného vodíku, který by vozům s palivovými články umožnil najet přes 400 tisíc kilometrů denně? Efektivní vodíkové řešení se dá využít nejen pro městskou hromadnou dopravu, ale také pro osobní a dokonce i pro železniční.

Podle mě se jedná skutečně o neuvěřitelné číslo a jsem přesvědčený, že bychom měli tuto příležitost využít a dále ji rozvíjet. Rád bych proto uspořádal společné setkání s ředitelem Synthesie a „naší“ Fakultou chemicko-technologickou. Chci vědět, zda je vůbec v Pardubicích vodíková mobilita možná. Pokud ano, jsem přesvědčený, že bychom se měli přidat do projektu Moravskoslezského kraje, který je lídrem v této oblasti.

Hejtman Ivo Vondrák, krajský radní pro dopravu Jakub Unucka a primátor Ostravy Tomáš Macura totiž připravují projekt, na jehož konci má být zavedení pilotního provozu veřejných autobusů a automobilů na vodík. K tomuto cíli jim má pomoci vznik tří plniček za zhruba 60 až 80 milionů korun. Jejich výstavba bude částečně financována i z dotací a konečná částka tak nakonec nebude tolik vysoká.

Budeme následovat naše kolegy z Moravskoslezského kraje? Na tuhle otázku nám odpoví čas. Velkou roli v tom bude hrát zmiňovaná schůzka se zástupci Synthesie a univerzity, která nám napoví, zda má vůbec projekt v našich podmínkách smysl. Pokud ano, rád se do tohoto projektu pustím. O výsledku jednání Vás budu již tradičně informovat na svém webu a sociálních sítích. Držte nám palce!

