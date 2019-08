Kolovratník (ANO): Živnostníci zbystřete. Tohle se týká i Vás

Jedná se o zásadní krok, kterým začínáme naplňovat náš dlouhodobý požadavek na zjednodušení podnikání nejmenších živnostníků. Podnikatele s příjmy do jednoho milionu korun chceme postupně vyjmout z řady nadbytečných povinností a zcela minimalizovat jejich administrativu.

Chápu, že každý z nás nemá čas číst nebo poslouchat zprávy. Myslím si, že je tak na místě vysvětlit, co revoluční novinka v podobě jednotného paušálního odvodu vlastně znamená a co nám přinese. Pojďme ale popořadě. Práce na živnostenský list je v Česku velmi oblíbeným typem úvazku a využívá ho přes milion osob. Jako každý druh úvazku, i práce OSVČ má celou řadu výhod a nevýhod.

O tom ale dnes psát nechci. Faktem zůstává, že počet živnostníků rok od roku roste, ať už je motivace lidí jakákoliv. Nejvíc samostatně výdělečných osob je v Praze, přes 180 tisíc. Jen o něco míň ve Středočeském a Jihomoravském kraji. Téměř 600 tisíc lidí má živnost jako hlavní výdělek, více než 400 tisíc osob si touto formou přivydělává.

Ministryně financí Alena Schillerová společně s ministrem obchodu a průmyslu Karlem Havlíčkem začali počátkem letošního roku pracovat na vládním návrhu zákona, díky kterému se výrazně zjednoduší odvodové povinnosti a administrativní náročnost podnikání malým živnostníkům z řad OSVČ.

Novinka by se měla týkat podnikatelů, jejichž roční příjem nepřekročí milion korun. Předpokládám však, že o nastavení této hranice bude ve Sněmovně probíhat ještě dlouhá diskuze. Každopádně živnostníci, kteří budou tuto podmínku splňovat, získají možnost se prostřednictvím jedné paušální platby zbavit povinnosti přiznávat na třech různých formulářích daň z příjmu, sociální pojistné a zdravotní pojistné.

Návrh zákona počítá s jednou měsíční platbou, která bude zahrnovat minimální základy pro sociální a zdravotní pojištění pro příslušný rok a částky 500 Kč. Jen pro ilustraci uvádím, že celková výše tohoto paušálního odvodu by se v závislosti na vývoji průměrné mzdy (od které se minimální základy pojistného odvozují) měla v příštím roce pohybovat v rozmezí 5 400 Kč – 5 500 Kč měsíčně.

Poplatníkovi, který by se pro tento jediný odvod rozhodl, by se tak výrazně snížila administrativa. Odpadla by mu například povinnost podávat daňové přiznání a také by u něj zcela postrádala smysl případná daňová kontrola.

Jsem rád, že plníme náš volební program. Chceme malým živnostníkům ušetřit čas, peníze i stres, které jsou s plněním odvodových povinností spojeny. Díky tomu se budou moci více věnovat svým zákazníkům, klientům, obchodním partnerům, nebo třeba rodině. Pro mnoho živnostníků by to znamenalo, že by si už nemuseli například platit účetní služby, čímž by ročně ušetřili další prostředky.

Ing. Martin Kolovratník ANO 2011



