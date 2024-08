Komínek (KSČM): Předvolební výkřiky, které po volbách utichnou

Tak se nám po čtyřech letech ve funkci prvního náměstka hejtmana pan Kulhánek (ODS) rozpovídal o tom, jaké vidí problémy v Ústeckém kraji. Docela pozdě.

Předvolební výkřiky, které po volbách utichnou, si dobře pamatuji, zejména ty vaše před čtyřmi lety, pane Kulhánku. Tak dobře jste věděli, co jsme udělali špatně, že na chodbách krajského úřadu jste křičeli, jak nás pošlete do tepláků… v teplácích ovšem končí lidé až kvůli vašemu vládnutí.

Jestli soudíte to, že Krajská zdravotní je lákadlem pro šmejdy všeho druhu podle sebe, tak to asi tak bude. Dobře si pamatujeme, jak jste se na Krajskou zdravotní vrhli jako supi hned po prvním zastupitelstvu. Vyhodili jste svého vlastního krajského stranického předsedu (ano, my měli jako generálního ředitele KZ krajského předsedu ODS) z funkce generálního ředitele, odvolali představenstvo a… jen tak tak jste přežili vlastní nenasytnost, když praskla kauza, kde jste za vyvěšování směrovek k očkovacím centrům „královsky platili“ poradkyni hejtmana. Pak se čistě náhodou podařilo nemocnici v Kadani získat očkovací centrum pro okres Chomutov, a to i přesto, že Krajská zdravotní měla v nemocnici v Chomutově vlastní očkovací centrum. Ale to nebyl konec.

Svým „kvalitním“ řízením jste zvládli o stovky milionů předražit již vysoutěžené zakázky na stavbu nových pavilonů a následně vám ministerstva odebrala dotace, protože se na těch zakázkách kradlo.

A potom, co váš generální ředitel Krajské zdravotní skončil za tyhle rozkrádačky v base, máte tu drzost kázat, že KZ musí řídit geniální stratég, který nebude krást.

Nedávno se zatýkalo opět, a dokonce se ukazuje, ze váš hejtman měl „jakési pochyby“ už před rokem, kdy jel do Prahy fňukat na rameno svému stranickém předsedovi Babišovi.

Děsím se povolebních auditů v krajských společnostech. Po minulém řádění ODS totiž na nás padali stamilionoví kostlivci ze skříní ještě několik volebních období.

Pohádky, jako je ta, kterou jste si (možná) napsal a zaplatil v Nástupu, můžete vyprávět vnoučatům na dobrou noc. Voliče ale znovu nenachytáte.

Jaroslav Komínek KSČM



