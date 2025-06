V Dublinu vyšly do ulic tisíce lidí. Vadí jim migranti

V hlavním městě Irska, v Dublinu, policie dohlíží na protiimigrační pochod, podle serveru veřejnoprávního média Raidió Teilifís Éireann se pochodu účastní tisíce lidí. A současně probíhá kontra pochod organizovaný společností United Against Racism. Členové obou průvodů na sebe pokřikovali, aby policie udržela účastníky průvodů oddělené.

V průvodu, kde byla přílišná migrace vystavena kritice, nescházeli lidé s klobouky se sloganem „Udělejme Irsko opět skvělým“ nebo drželi transparenty s nápisem „Irsko je plné“.

This 5 minute long video of the crowd in Dublin streaming through gives a sense of just how massive the turnout is today. pic.twitter.com/fhn1NmHQrZ