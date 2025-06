Rajchl (PRO): Jiné řešení nelze v právním státě akceptovat

Musím konstatovat, že verva, se kterou se mainstreamová média perou za Evu Decroix a její fígl s magisterským studiem, je skutečně obdivuhodná. Skutečně by mě zajímalo, zda by stejně tak obhajovala stejný případ, pokud by se jednalo o nově jmenovaného ministra spravedlnosti třeba ze strany PRO nebo z hnutí SPD.

Obhajují však neobhajitelné. ZDE naleznete společné česko-francouzské prohlášení o uznání vysokoškolských diplomů a částí studia. V jeho textu je situace kolem onoho zapeklitého titulu Master 1, kterým Eva Decroix disponuje, popsána zcela jednoznačně. Pro dosažení magisterského stupně vzdělání je nezbytné získat 300 kreditů. To odpovídá dokončenému bakalářskému studiu (180 kreditů) a následným 4 semestrům studia magisterského (120 kreditů)

V prohlášení je pak dále výslovně uvedeno, že francouzští studenti, kteří absolvovali první dva semestry magisterského studia (60 kreditů), mohou požádat o vydání titulu "maîtrise". Právě tímto titulem (jehož označení se následně změnilo na Master 1) paní Decroix disponuje. Ten však odpovídá v součtu pouze 240 kreditům, a tedy nemůže být uznán za plnohodnotně ukončené vzdělání v magisterském oboru.

Jednoduše řečeno, paní Decroix prostě 1 rok studia (2 semestry = 60 kreditů chybí). To, že jí byl následně udělen titul Ph.D., nemůže tento nedostatek zhojit. Pokud se tak chybou či protekcí stalo (paní Decroix svůj Ph.D. diplom "s pokorou" zveřejnila ve snaze dokázat, že když jím disponuje, tak je vše v naprostém pořádku), pak to neznamená, že jí má být dodatečně uznáno studium magisterské, nýbrž to, že jí má být titul Ph.D. odebrán. A přesně to by nyní měla Univerzita Karlova učinit.

Závěr je tedy zcela jednoduchý - paní Decroix prostě a jednoduše dokončené studium, odpovídající magisterskému stupni vzdělání, nemá. Dokončila pouze první ročník nadstavby magisterského studia, jež jí ani ve Francii ani v ČR neumožňuje jak získání titulu Ph.D., tak i zapsání do seznamu advokátů. Pokud se tak stalo, musel někdo hrubě pochybit, anebo (a to mnohem pravděpodobněji) musela mít sakra silnou protekci.

Chrabří novináři, kteří jí přispěchali na pomoc, na tom nic nezmění. Buď lžou, nebo tomu nerozumí. Text společného česko-francouzského prohlášení je z této lži či neznalosti zcela jednoznačně usvědčuje.

Proto vyzývám paní Decroix, aby se alespoň jednou v životě zachovala čestně, vrátila svůj titul Ph.D., ukončila své členství v České advokátní komoře a podala demisi. Jiné řešení této frašky totiž nelze v právním státě akceptovat.

