Marková (BPP): A máme tu kód Charlie číslo 16

Považuju za fascinující, že mě někteří fanatici stále označují za proruskou jen proto, že kritizuju, co se v naší armádě děje a jak moc je to špatně. Vždyť oni by měli být ti, kteří budou řvát jako bengálští tygři po tom, aby armáda fungovala, aby byla bojeschopná, aby měla dostatek kvalitní výzbroje a výstroje a aby každá koruna byla využitá smysluplně a efektivně. Jinak toho Rusa přece neodstrašíme.

Ale to oni ne. Jim je to snad úplně fuk, že AČR je jeden velký tunel a jedno velké divadlo, ve kterém už ale za chvíli nebude mít kdo hrát. Máme sice na jednoho vojáka bezkonkurenčně nejvíc generálů na Zemi i v přilehlých galaxiích, ale vysoutěžit batoh nám trvá šest let. A ještě necháme toho Rusa, aby nám ho šlohl. Mohlo by se to nazývat Velká batohová loupež a navrhuji, aby to začala vyšetřovat OSN jako zločin proti lidskosti, protože po těch šesti letech to od Ruska skutečně nelidské je. Bílé, případně Duhové přilby by tam vtrhly a provedly operaci pod názvem: Vezmeme si české batohy z Číny zpátky.

A pak, když už si myslíte, že se nemůže stát nic trapnějšího, dozvíte se, že se slávou a na truc Slovensku jmenovaného poradce Jany Obranářky Černochové na pokyn úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) začala stíhat slovenská policie. A za co? Prý v souvislosti s podezřením na zneužití peněz, určených na vojenskou pomoc Ukrajině bránící se ruské agresi. A to peněz na munici.

Bc. Jana Marková BPP



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Úřad evropského veřejného žalobce informoval, že od února do března 2022 úředníci slovenského ministerstva obrany údajně předložili v rámci Evropského mírového nástroje žádost o proplacení výdajů za vojenskou pomoc Ukrajině, konkrétně za darovanou munici. EPPO má podezření, že tito lidé neoprávněně zadali objednávky na munici od dvou soukromých společností. „Postup veřejné zakázky mohl být zmanipulovaný a munice mohla být předražená,“ uvádí se v prohlášení EPPO. Vzniklou škodu úřad odhaduje na 7,4 milionu eur (183,6 milionu korun).“

Anketa Měl Izrael právo udeřit na Írán? Měl 19% Neměl 77% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 9861 lidí

Nepřipomíná vám to něco? Třeba českou muniční iniciativu, která též byla evidentně předražená, dokonce se o tom jednalo na půdě parlamentu a nakonec se to zdůvodnilo tím, že přece je válka, a tak je drahé všechno. Klidně dvakrát tolik. Aha. A tohle všechno se dělo na Slovensku za šéfování, a následně u nás za poradcování pana bývalého ministra Nadě. Mimochodem toho Nadě, který znebojeschopnil slovenské vzdušné síly tak, že jsme jim museli nebe hlídat my a naše gripeny.

Shodou šťastných okolností na Slovensku též radostně působí firma Czechoslovak Group českého podnikatele Michala Strnada, toho Strnada, kterého kritizoval už německý deník Handelsblatt s odkazem na interní dokumenty za to, že jako jeden ze zprostředkovatelů slavné české muniční iniciativy se svou společností Excalibur Army na dělostřeleckých granátech nepřiměřeně vydělává. Kritizoval to i pirátský senátor Lukáš Wagenknecht, premiér se k tomu postavil tak, že kdokoliv to kritizuje, úmyslně pomáhá Rusku, a tím se to celé smázlo. Ticho po pěšině, jen Strnad je v plném rozletu.

Já se prostě vůbec nedivím, že to tady vypadá tak, jak to tady vypadá. Kdyby si ministryně vybrala poradce podle erudice, nikoliv podle svých momentálních emočních výkyvů, mohly by nám ta dvě procenta na obranu bohatě stačit, a ještě bychom třeba z toho, co už jsme zaplatili, i něco měli.