Zwyrtek Hamplová: Nejde o tituly, ale o vzdělání

Bagatelizace a útěk k pojmu “titulománie” nejsou vůbec na místě. Nejde totiž o titulovou bizarnost, to je už jen vnější efekt. Podstatný není ten formální titul, tedy ta tři písmenka. Jde hlavně o to, zda paní ministryně měla odborné vzdělání, odpovídající českému právu. A to prostě neměla. Dokonce ani to francouzské, jak to tak vypadá. Pak nemohla navázat ani doktorským titulem, protože jeho předpokladem je úplné vysokoškolské vzdělání, a bez úplného vysokoškolského právnického vzdělání nemohla být připuštěna ani k advokátním zkouškám. To je ta podstata. Zcela logická a jednoduchá.

Ta obhajoba porušení tohoto základního pravidla, že bez úplného právnického vzdělání nejde poskytovat právnické služby (!!!), je v podstatě hloupá až neuvěřitelná. Mohl by lékař bez úplného vzdělání medicíny léčit? A architekt projektovat? A učitel učit? Ne. Tedy nejde o formální titul. Jde o úplné právnické vzdělání v České republice. A tu prostě splněno nebylo.

Není co dodat. Měly by konat ČAK a Právnická fakulta a vše prověřit. Nelze něco podobného prominout s tím, že titul není důležitý. Důležité a nezbytné je prověřit přece to vzdělání a vše s tím související.

A už jen poznámka. Jan Kalvoda, kterého “dusili” kvůli titulu JUDr., úplné právnické vzdělání měl, i oprávněně advokátní zkoušky. Tam šlo opravdu “jen” o písmenka, která užíval asi proto, že “vypadala lépe”. Přesto odešel, protože po tlaku médií uznal, že to neměl dělat. Ale případ paní ministryně je něco úplně jiného.

To zlehčování něčeho tak zásadního proto opravdu nechápu. Nebo že by měl někdo výjimky? To snad ne…

