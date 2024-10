Komínek (KSČM): Za 35 let kapitalismu jsme si moc nepolepšili

Prostě to řekněme narovinu - za 35 let kapitalismu jsme si moc nepolepšili.

Dříve lidé znali jen dvě pohlaví, nikdo nás nestrašil nesmysly jako pseudoekologie a CO2, ti co chodili do práce, tak se nemuseli bát, že by jim někdo za to nezaplatil a hlavně každý věděl, kdy půjde do důchodu a bude si užívat třeba vnoučat. Měli jsme jistotu bezplatné zdravotní péče a vzdělání.

V kostce lidem za 35 let nějak zmizely veškeré jistoty. A přitom stačilo tak málo - to co fungovalo zlepšit a to co bylo blbý, tak udělat jinak!

Jaroslav Komínek KSČM



