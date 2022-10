Komínek (KSČM): Zase nám letí ceny paliv nahoru

reklama

Je to jednoduché, stát vlastní Čepro a to vlastní síť čerpacích stanic EuroOil. Nestačilo by, kdyby nafta a benzín na těchto čerpacích stanicích byly levnější než jinde? Stát tak může snadno donutit ostatní benzínky mít rozumné marže.

To je úplně to nejmenší, co by pro nás vláda mohla udělat, teda pokud by chtěla. Navíc by se EuroOilu zvedl i prodej a stát by mohl s nejmenšími cenami mít paradoxně vyšší zisk.

A odpadly by nesmyslné kontroly marží, které jsou stejně k ničemu.

