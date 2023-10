Konečná (KSČM): Vláda nechá zákazníky tepláren na holičkách

reklama

V důsledku boje s klimatickými změnami musí teplárny na uhlí a částečně na zemní plyn platit povolenky CO2, které se promítají do ceny tepla. A to ne málo. Kupříkladu pro majitele bytu o velikosti 60 až 70 m2 to ročně znamená výdaj zhruba 6500 Kč v případě uhlí a 3500 Kč v případě zemního plynu. Ten, kdo má individuální vytápění, to neplatí. Přesto je centrální vytápění stále většinou levnější variantou než individuální. A hlavně – je ekologičtější, neboť ve městech nečoudí komíny.

Jenže boj s klimatem dosahuje v pojetí EU někdy zcela opačného efektu. Z emisních povolenek je spekulativní nástroj v byznysu, jejich cena stoupá a blíží se doba, kdy nebude možné v teplárnách využívat uhlí a v delším horizontu otazník visí i nad zemním plynem.

Proto se teplárenství musí transformovat. Některá města chtějí více využívat k výrobě tepla odpadky, v Českých Budějovicích zas začali využívat teplo z Temelína, a to samé chtějí v Brně – nejen ČEZ připravuje malé jaderné reaktory, které by rovněž poskytovaly i teplo pro města. Všechny tyto investice jsou velmi náročné a je třeba, aby lidé u centrálního zásobování zůstali a systémy zásobování centrálním teplem se během transformace nerozpadly. K tomu měla sloužit podpora zákazníků, napojených na centrální zásobování teplem. Jenže…

Ministerstvo průmyslu slíbilo připravit program na kompenzaci zvýšených nákladů na teplo zákazníkům v teplárenství, a to ve výši 17 miliard Kč. Tato podpora byla dlouze vyjednána v Evropské komisi, což nebylo jednoduché, neboť v západní Evropě jsou systémy centrálního zásobování rozšířeny jen minimálně, a tak pro to nemají pochopení.

Vláda však 11. října rozhodla, že program pohřbí, a občanům, kteří mají centrální vytápění, nic nepošle. To, že se musí i v Bruselu chytat za hlavu, když si vláda něco vyjedná, a poté nevyužije, je mi celkem jedno. Dopad na české občany mi už ale jedno není. Navíc je to již podruhé, co vláda zrušila pomoc lidem s centrálním vytápěním. Loni 21. prosince schválila program na podporu zákazníků v teplárenství, aby program vzápětí zrušila.

Bohužel vláda přes veškeré sliby, které jsou i v jejím programovém prohlášení, kašle na lidi s centrálním zásobováním teplem a vůbec ji nezajímá, zda se zachová ekologické a relativně levné vytápění pro občany. Nevím, komu tím prospěje, ale ekologie, infrastruktura a peněženky lidí to rozhodně nejsou.

