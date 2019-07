Konvalinka (ANO): Systematicky investujeme i do dalších školských budov

„Půdní vestavba velkým způsobem pomůže organizaci výuky ve škole. V minulosti bylo vedení školy nuceno dávat do odborných pracoven kmenové třídy. Nyní se mohou žáci i učitelé těšit na hodiny v nových specializovaných učebnách, které budou jistě velkým přínosem,“ uvedla při návštěvě nových prostor místostarostka Zorka Brožíková.



Škola půdní vestavbou, kterou město realizovalo díky dotaci, získala učebnu fyziky, multimediální místnost, pět jazykových učeben, dva kabinety. Součástí je samozřejmě nové sociální zařízení, zcela nová střecha a v neposlední řadě výtah, díky čemuž se škola stala bezbariérovým zařízením.



„Žáci i učitelé se skutečně mají na co těšit. Prostory jsou skvěle navržené, vzdušné a světlé. Realizace stavby nebyla snadná, čelili jsme komplikacím. Nakonec se však zadařilo. Systematicky investujeme i do jiných školských budov,“ doplnil starosta města Jan Konvalinka.



Celkové náklady na stavbu dosáhly téměř 32 milionů korun.

