Kordová Marvanová: Ve většině zemí EU je podmínkou držení zbraní i psychická způsobilost

Zdravím z jednání pracovní skupiny na Ministerstvu vnitra ke zbraňové legislativě. Jsem přesvědčená, že případy tragédií v důsledku masové střelby, jako byla střelba na Filozofické fakultě, v Ostravě nebo v Uherském Brodě, mohou bohužel přibývat a náš stát na to musí reagovat! Zatím se to nestalo. To, že máme v Ústavě zakotveno právo držení zbraní, nemůže znamenat, že bude toto právo důležitější než ochrana bezpečí veřejnosti.

Považuji za klíčové, aby se zbraně nedostávaly do rukou jedinců, kteří z hlediska svého psychického stavu představují pro společnost a své okolí nebezpečí. Ve většině zemí EU je zavedena podmínka pro držení zbraní nejen zdravotní, ale i psychická způsobilost. U nás bohužel ne. Toto jsem navrhovala letos při projednávání nového zákona o zbraních, ale nepodařilo se to do zákona schválit.

Jsem nicméně přesvědčená, že to je důležité, a proto to navrhuji spolu s některými senátory znovu i při aktuálních jednáních na Ministerstvu vnitra. Bezpečnost veřejnosti je pro nás klíčovou prioritou. Držte nám palce.

JUDr. Hana Kordová Marvanová BPP



