Koten (SPD): „Evropské občanství." Co si pod tímto pojmem mám představit?

Děkuji. Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, vážená vládo, dámy a pánové, přeji dobrý podvečer a dovolte mi, abych se vyjádřil k tomuto zákonu. Je to velmi obsáhlý zákon a změn je tam oproti té předchozí verzi opravdu velmi mnoho. To označení EU už pro SPD jako obvykle znamená samozřejmě takový vykřičník a je tam zapracováno mnoho direktiv do našeho právního řádu. A jak už bývá zvykem, tak ďábel mnohdy může být skryt právě v tom drobném detailu. Anketa Je v pořádku, že vláda zvýší důchody méně, než ukládá zákon? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 6124 lidí

Četl jsem si tedy tyto změny na více než 320 stránkách textu a zaráží mě tam třeba, že nově se navrhuje termín místo "české občanství", tento termín se nahrazuje termínem "evropské občanství". Já takový výraz neznám, nevím, co si pod tímto pojmem mám představit, ale doufejme, že mně to nějakým způsobem vysvětlí pan ministr, jestli tedy Němce, Francouze, Brita, Slováka nebo Ukrajince. Všichni jsou geograficky v Evropě, ale. Ale... tento výraz nebo definice může být v budoucnu pravděpodobně zneužit - může, nemusí - například pro přeposílání migrantů z jednotlivých států EU do jiných států EU nebo i mimo ně, protože například Velká Británie není tedy v Evropské unii již nyní.

Dále se v zákoně odkazuje na směrnici EU, tu tedy budu citovat, je to Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 810/2009 Sb. ze 13. července 2009. Je to tedy o kodexu Společenství o vízech, je to vízový kodex a je tam doplněno "v platném znění". To platné znění tam, tedy v té původní verzi, nebylo a já se domnívám - nebo třeba mě vyvedete omylu - že pokud Evropská unie vydá nějakou novou aktualizaci této směrnice, bude automaticky platit i v tomto našem zákoně. Já to vnímám jako takový bianko šek, ale kdyžtak mě opravte.

Posledním důležitým fragmentem je jedna citace, tedy z toho zákona, a cituji: Bod d)... je hlavním účelem činnosti zaměstnavatele usnadnění vstupu státních příslušníků třetích zemí. Konec citátu. Jak to tedy mám chápat? Je to podpora dovozu levné pracovní síly ze zemí mimo Evropské unie, tedy z Afriky, Bangladéše, Eritreje a podobně? Nebo z dalších afrických států? Pro ochranu českého trhu práce to znamená podle mě jakési nebezpečí pro porušení sociálního smíru a eventuálně prohloubení ekonomických problémů občanů České republiky.

Co kvituji, to je zvýšení trestů převaděčům. To si myslím, že je jedna z dobrých věcí, která tam je. Ještě mě zaráží jedna věc, že tento zákon byl předřazen. Nevím tedy, co je přímo důvodem, ale samozřejmě to samo o sobě budí nějaké podezření, že je to priorita pro vládní koalici a ta priorita je poněkud vyšší a nevím, jaký je tedy pravý důvod toho jeho předřazení. Z těchto důvodů, které jsem tady řekl, já bych navrhoval vrátit tento zákon předkladateli k přepracování. Děkuji za pozornost.

