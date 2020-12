Koten (SPD): Komerční pojištění poskytuje většina pojišťoven

reklama

Děkuji. Dobrý den, vážené dámy a pánové, vážený pane předsedající, vážený pane ministře. Dá se říct, že tento zákon je celkem potřebný, protože ti občané, kteří žili ve Velké Británii, narodilo se jim tam dítě a nějakým způsobem chtějí navštěvovat zbytek své rodiny tady v Čechách, tak pro ně to je velmi důležitý zákon.

Dá se říct, že to, co tady říkal můj předřečník prostřednictvím pana předsedajícího, ne všechny věci jsou tak úplně pravda. Dá se říci, že každá osoba, byť čeká třeba žena dítě, tak si může sjednat komerční pojištění, a to komerční pojištění poskytuje většina těch pojišťoven. Dále bych doplnil, že SPD tady tu novelu podpoří, nicméně máme připraven pozměňovací návrh, protože se nám nelíbí některé vágní formulace, a to důkazní břemeno by mělo být skutečně na tom člověku, aby prokázal tedy, že všechny ty skutečnosti, které uvádí - a platí to i pro ty nesezdané páry, že jsou skutečně pravdivé a aby stát měl možnost ověřit tyto fakty, které mu budou předkládány.

Takže v tomto smyslu my budeme podávat pozměňovací návrh do druhého čtení. A jinak jsme samozřejmě proto, aby občané, kteří žili nebo žijí ve Velké Británii, aby měli možnost navštěvovat svoje příbuzné tady v České republice, včetně dětí, které mohou být tím, že se narodily ve Velké Británii, občany Velké Británie. Takže na základě toho, že Velká Británie vystoupila ze svazku EU, tak je nutné i tady to poměrně rychle řešit. Děkuji za pozornost.

