Koten (SPD): Programování myšlení u dětí LGBT propagandou nebo změnou pohlaví

Děkuji za slovo. Dámy a pánové, vážená paní předsedající, já, jak jsem tady slyšel jednoho z předřečníků, tak tam v podstatě bylo řečeno, že se může odcházet do důchodu postupně déle a déle, nicméně já bych to nerad dopracoval k tomu, aby přímo z práce nás tady odvezli černým vozem přímo do penálů. Takže to si myslím, že by opravdu nebyl pro nikoho dobrý konec.

A to, že ten argument, že když tedy se zeptáme lidí, zda chtějí jít do důchodu dříve nebo později, tak samozřejmě řeknou, že chtějí dříve. Tak tento argument si myslím, že tímto by měl být nějakým způsobem vyvrácen.

Co se týká té mezigenerační solidarity, no, tak my ty generace musíme mít a v případě, že je nebudeme mít, tak žádná mezigenerační solidarita nebude, takže v případě, že nebude podpora rodin s dětmi, že ty ekonomické ukazatele budou takové, jaké jsou a ty lidi se budou skutečně, ať už z jakýchkoliv důvodů, že jsou indoktrinováni vzdělávacím systémem, co se týká LGBT+, plus další sociální média, to, že si budou moci volit své pohlaví v deseti, ve dvanácti letech, tak to si myslím, že je taky zhovadilost nejvyššího kalibru, ale to programování myšlení u dětí, to je hlavně úkolem rodiny. A škola a nevládní neziskové organizace by do toho neměly žádným způsobem zasahovat. A to, že se tak děje i tady za přispění našeho pana ministra školství, to si myslím, že je zrůdnost nejvyššího kalibru.

Takže tato novela důchodového zákona o důchodech nebo o sociálním zabezpečení si myslím, že je opravdu krokem proti lidem a proti tomu, aby to tady mohlo nějakým způsobem efektivně fungovat. Děkuji.

Radek Koten SPD



