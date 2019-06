Koten (SPD): Takzvaná biosložka, která se přidává do nafty, mi zničila vstřikovací čerpadlo

Dobrý den, dámy a pánové, vážený pane předsedající. Když tady sleduji tu diskuzi ohledně biopaliv první generace, musím v lecčems, někdy souhlasit, někdy nesouhlasit. Nicméně vždy, když někdo hovoří o nějaké prospěšnosti biopaliv, tak musím lehce oponovat, protože bohužel takzvaná biosložka, která se přidává do nafty, mi zničila vstřikovací čerpadlo a vstřiky u vozu. Stálo to tehdy padesát tisíc, takže jsem možná i předpojatý.

Ale třeba například bioplínky, které krmíme kukuřicí. Například navezení takové bioplínky jednou za 14 dní přijde v pohonných hmotách, tedy v naftě, na nějakých bratru 150 tisíc. Potom tedy vyrábíme tu zelenou elektřinu. Ale já si kladu jenom otázku, zda - vlastně v tomto případě spalujeme fosilní paliva na to, abychom navezli bioplynovou stanici kukuřicí, kterou vypěstujeme například v Jižních Čechách - vozy ji dovezeme na Vysočinu a tam z toho vyrábíme ekologickou energii.

Právě takhle bizarní situace je přesně s biopalivy, které tedy vyrábíme tak, že pěstujeme nějaké plodiny na poli. Musíme ta pole nějakým způsobem obhospodařit, zase na to spálíme nějakou tu naftu. No a potom to finálně zase zpracujeme a dáme to zase zpětně do biopaliv a říkáme si, jak jsme zelení. Tak si jenom kladu otázku, jestli to není spíš ekoterorismus, než jestli je to ekologie. Děkuji za pozornost.

Radek Koten SPD



