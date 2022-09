Koten (SPD): Tato vláda má očividně priority někde jinde

reklama

Tak dobré krásné brzké ráno, vážení kolegové, kolegyně, ministři, vážený pane předsedající.

My jsme se tu sešli z toho důvodu, že jednak tato vláda jaksi nepracuje pro občany této země tak, jak bychom si představovali, anebo jak by si představovali obyvatelé této země. A jednak taky z toho důvodu, že na Ministerstvu vnitra v podstatě je ministr, který vlastně už od svého nástupu byl tak nějak zmiňován z toho důvodu, že dobrovolně nedobrovolně odešel pan policejní prezident Švejdar. Tehdy nám to tak nějak do té skládačky nezapadalo, ale jak se časem ukázalo, tak ta korupce, která je prolezlá hnutím STAN, je opravdu obrovská a v tomto případě bych to pojmenoval takovým starým českým příslovím, a to, že je kozel zahradníkem.

Ta nedůvěra občanů v kompetenci této vlády je poměrně malá, to jsme viděli na těch průzkumech veřejného mínění, že vláda má opravdu velmi malou podporu a dá se říct, že občané nevěří, že jsou schopni zemi vést takovým způsobem, aby to nezlikvidovalo jak průmysl a samozřejmě s tím dalším domino efektem indukovanou nezaměstnanost, obrovskou indukovanou nezaměstnanost. A když si do toho představíme ty účty za elektřinu a za plyn, které nyní s končící fixací budou jednotlivým rodinám v České republice chodit, samozřejmě i firmám chodí tyto záležitosti, ale v těch rodinách to je mnohdy neřešitelná situace, protože mně posílal kamarád důchodce nové zálohy na plyn s tím, že platil 2 900 a nyní mu přišlo 9 900, takže je to pouze navýšení o 6 000 korun. Když tedy předpokládám, že on jako důchodce má důchod nějakých 13 000 korun, tak si asi všichni dokážete spočítat, kolik mu tedy zbude ještě na elektřinu a kolik na nějaké důstojné živobytí. Z mého pohledu mu tedy nemůže zbýt nic, protože jestli stejným způsobem mu vzrostou zálohy i na elektřinu, nejenom na plyn, tak v podstatě to je z důchodu neufinancovatelné.

Lidé se budou dostávat do dluhových pastí, ale vaše vláda v podstatě nic neřeší, řeší akorát kauzy Dozimetr plus nějaké terminály někde tisíce kilometrů daleko, ale s tím, že se ještě neví, kdo do těch terminálů bude dovážet plyn zkapalněný. Samozřejmě mnohonásobně dražší. Podle informací, které zazněly, tak plyn, který se vyvážel do Evropské unie směrem Nord Stream 1 a spol., tak tento plyn se momentálně tlačí přes Čínu do tankerů LNG, které tedy v rámci asi nepovedeného Green Dealu Evropské unie obkrouží planetu, přistanou v terminálech v západní Evropě a plní německé zásobníky. Jestli tedy nekompetentní blázni v Bruselu jsou schopni Green Deal řešit takovýmto způsobem, že tady tedy putují místo potrubím ekologicky tankery, které mají spotřebu naprosto neuvěřitelnou mazutu, toho nejhoršího paliva, tak jestli v podání Evropské unie má Green Deal vypadat přesně takto a vy s vaším předsednictvím Evropské unii toto schvalujete, tak to opravdu, to opravdu nechápu, to jdete tedy sami proti sobě.

Vy tady prosazujete evropské řešení, řešení na evropské úrovni, že se tedy ty energie musí vyřešit,na evropské úrovni. No já vám přesně řeknu, jak to dopadne. Dopadne to tak, že v Evropské unii budou mít všechny státy nejdražší energie v galaxii. Protože státy, které to vyřešily již před vámi, tak ty vy pomlouváte. O Bulharsku opatrně mlčíte, protože tam padla vláda z tohoto důvodu a tam již mají smlouvy za normální ceny, které byly ještě před koncem roku 2020 nasmlouvány. Co se týká Maďarska, no tak Maďarsko, to jsme se tady dozvěděli, že to je vlastně, rozbilo V4, takže s tím se kamarádit nebudeme, protože Maďarsko svojí energetickou koncepci od roku 2012 provádí naprosto důsledně. Veškeré rafinérie na rozdíl od České republiky deprivatizovalo. Navíc si koupili ještě další. Maďarsko, maďarský stát, společnost Inogy koupila naší infrastrukturu plynovou z velké části. Svoji infrastrukturu má privátní státní, rafinérie má státní, zásobníky má státní, elektrárny má státní a staví další elektrárnu. No co vy jste tady dělali? Vy jste tady dělali jenom obstrukce, aby se žádná elektrárna nezačala stavět další! Tak připadá vám to normální?

Všechno svádíte na invazi ruských vojsk na Ukrajinu nebo na speciální operaci, nebo jak tomu kdo říká. Svádíte to na Putina, svádíte to na Babiše, ale jako vy tady v podstatě nic nedokážete vyřešit a toho, kdo to dokázal vyřešit, tedy maďarského premiéra a další vlády nejenom tedy v Maďarsku, Bulharsku, ale také třeba v Portugalsku, tam to mají taky vyřešeno, a vy v podstatě pomlouváte úspěšné a sami jste naprosto neúspěšní. Ale ani s nadějí na úspěch, protože žádné evropské řešení této otázky neexistuje. Vy jste se v podstatě zapouzdřili ve své ideologické bublině. A vy jste právě ti, vy jste právě ti, kteří generujete Ruské federaci enormní zisky z prodeje plynu a vlastně je podporujete enormním způsobem. A tvrdíte pravý opak.

Já jsem tady viděl vystoupení jednoho pana ministra teď k ránu. Připomnělo mně to takové vystoupení jednoho už bývalého politika na Hrádečku. Dokonce bych řekl, že to mělo možná i něco společného se svazákem Jasánkem s Černých baronů. A dá se říct, že pokud my předsedáme Evropské unii a hlavní prioritou této vlády při tomto stavu energií a při této ceně energií v České republice je obnova Ukrajiny, tak samozřejmě se musíme ptát, jestli tato vláda tedy je skutečně vláda České republiky, vláda, která hájí zájmy českých občanů. Anebo, jestli to je vláda Ukrajiny, nebo vláda Bruselu, nebo vláda Spojených států, protože evidentně náš stát, a to by mně tady vaším prostřednictvím i pan Stanjura mohl potvrdit, nemůže mít peníze na veškeré obchody, které plánuje například Ministerstvo obrany. Protože to jsou enormní náklady. Dokonce je to spočítáno, že v průběhu 40 let, že nákup stíhaček F-35 vyjde téměř na jeden bilion korun s údržbou, s dalšími přestavbami letišť, avioniky a tak dále tak, aby ta letadla tady mohla fungovat.

Dá se říct, že my tady my tady máme priority jako já bych řekl, že my tady nemáme ani tak Ministerstvo obrany, jako spíš ministerstvo války, protože nikdo z lídrů evropských, snad mimo Viktora Orbána, tak nechce jednat o míru na Ukrajině. Já si myslím, že je skutečně potřebné a nezbytné co nejdříve ukončit válku na Ukrajině, aby tedy Ukrajinci, kteří. do této doby bojují, tak aby z České republiky ti, kteří jsou u nás tak, aby mohli jít obnovovat Ukrajinu.

Ale abychom finančně my sanovali cizí války, to mi připadá skutečně jako nepatřičné a tato vláda očividně ty priority má někde jinde.

Já si myslím, že na té evropské úrovni, co se týká energetické krize, ani nemůže vzniknout řešení, protože právě Evropská unie je ten, kdo tu krizi způsobuje. A nemůže za to někdo na Východě nebo někde jinde na světě, ale může za to poměrně zvláštní energetická zelená politika ještě bývalé vlády Angely Merkelové, která se rozhodla, že po katastrofě a zemětřesení a tsunami ve Fukušimě vypne zánovní jaderné elektrárny v Německu. Dalo se celkem jednoduše předpokládat., že energie Německo nebude mít dostatek a bude jí muset dovážet.

Nicméně mi je tajemstvím, proč Česká republika, která je plně soběstačná a ještě exportuje energie, tak proč má sanovat idiocii německých vlád. Omluvte mě za ten výraz, ale jinak se to nazvat, prosím, nedá. Proč má český daňový poplatník, český občan, proč má platit drahou energii, když se u nás v elektrárnách, které tady byly postaveny tedy ještě za minulého režimu, vy jste totiž nepostavili jedinou elektrárnu, vy jste pouze dostavěli to, co bylo rozestavěno, ještě ze skřípáním zubů, to byly minulé vlády ODS a spol. a dostavil se Temelín. Ten už byl rozestavěný ve vysoké rozestavěnosti a dostavěla se přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně. Která nám velmi dobře nyní slouží, protože vyrovnává ty špičky těch ekoelektráren, větrných elektráren na Baltu a solárních elektráren, velkých solárních parků. Kdybychom tuto přečerpávací elektrárnu neměli a nebyla postavena nebo nebyla její výstavba zahájena ještě za minulého režimu, tak vy jste nepostavili nic, žádnou elektrárnu. A platí to samozřejmě pro všechny strany, které se střídaly u vládního kormidla. Ať ať to byla odeeska, KDU-ČSL a ČSSD. V nějakých obměnách.

Co se týká privatizace v energetickém sektoru a v dalších odvětvích, tak sami si určitě pamatujete, kdo byl u privatizace Unipetrolu, nemáme rafinérii, vlastní to polský stát PKN Orlen. Co se týká zásobníků plynu, má to RWE Transgas. Co se týká bývalé infrastruktury tohoto podniku, tak to vlastní maďarské Innogy. A tak bychom mohli pokračovat, takže vy jste v podstatě prodali vše a teď jenom všichni občané v České republice sklízejí to, co vy jste zaseli v naprosto neuvážených rozhodnutích a samozřejmě prodávalo se tady OKD a tak dále, to byl tunel na druhou. Byly tady i vyšetřovací komise, které sice zjistily, že, to nebylo ono, ale bohužel s žádným výstupem pro nějaké trestní řízení.

Co se týká dalších těch věcí, které mohou následovat a budou následovat, tak samozřejmě už jste určitě zachytili článek pana generálního ředitele Madety, který tvrdí, že při tom trendu těch energií Madeta už bude 100 milionů v minusu na přelomu roku. Z té rezervy, kterou má vytvořenou na nějaké případné modernizace a podobně. A vzhledem k tomu, že tento podnik má pět provozů celkem tady v okolí jižních Čech a v části Vysočiny, tak v podstatě 170 dodavatelů, 170 družstev, které dodávají mléko do Madety, tak samozřejmě pravděpodobně to skončí tím, že jestli Madeta zavře, tak to mléko nebude kam dovážet. A ty krávy se budou muset prostě vymlátit, takže další hřebíček do naší potravinové soběstačnosti a bezpečnosti zarazíme s tím, že tam bude dominově následovat nezaměstnanost, protože Madeta zaměstnává 1 500 lidí. Ale to hovořím pouze o jednom podniku, který to prostě není schopný utáhnout. Ale takových podniků budou stovky a tisíce. Samozřejmě s obrovskou indukovanou nezaměstnaností. Z čeho to chcete sanovat? To prostě bude likvidace tohoto státu skrze energie, likvidace jakýchkoliv úspor, které si lidé naspořili, tak ty úspory budou během půl roku, roku pryč a pak ti lidé budou mít jedinou možnost. Vzít štípačky a odštípnou elektroměr. Uříznout plynové trubky, zastavit to. Protože prostě jiná možnost nebude a budou topit, co jim přijde pod ruku. Opravdu si myslíte, že tady do konce tohoto roku bude nějaký sociální smír při těchto cenách energií? Vždyť jsou likvidační!

Ze zálohy na energie nebo na elektřinu z 1 500 na 15 000, no připadá vám to normální? No mně to tedy normální nepřipadá.

A svádět to, že elektřinu máme drahou, že my to vlastně musíme prodávat do Německa, protože Německo potřebuje energii. A naši lidé tím pádem musí mít z 20 halířů zdraženou elektřinu na 15 korun? Vy jste normálně lichváři! Vy tam vlastníte jako stát 70 % a je to státem posvěcená lichva. A lidi se na to mají jenom koukat? Já jsem zvědav, co se tedy bude dít až lidé skutečně vyjdou do ulic a vystaví vám stopku. My vám to tady říkáme naprosto jasně, co máte dělat, říkáme vám to od konce loňského roku. Ale vy jste v podstatě neudělali nic.Dá se říct, že, zaslechl jsem jistou kritiku i na těch médiích středního proudu a jsou tam různé komentáře, řekl bych zaplacené, protože tohleto nemůže nikdo vlastně jako asi úplně myslet vážně, ale když někdo staví v této energetické krizi novou elektrárnu, tak vy o tom hovoříte ještě dávno před pádem Nečasovy vlády, o dostavbě Temelína, o dostavbě Dukovan. Já jsem z Vysočiny. Dukovanům končí životnost. Řekněte lidem, že ta elektrárna se nepodaří do dostavět, že se v roce 2035 odstaví, protože máme rok 2022. A že prostě ten výkon Dukovan mít nebudeme. Což bude ještě další větší problém, než máme ještě tě teď, protože ta elektřina prostě fakticky nebude.

Takže se vrátíme díky vaší vládě do doby kamenné opět zpátky nebo lidi budou mít centrály, jak jsem to viděl ve státech na pomezí Afriky, že tam tedy mají buď mazutové generátory, anebo tam mají normální benzínové centrály, který běží, když potřebují elektriku nebo něco zchladit nebo něco udělat na elektriku? Takhle tady dopadneme? Tam mají aspoň laciné pohonné hmoty. Tam to mají mezi 10, 20 korunami, ale co my tady za 50 korun?. Taky tvrdíte, že s tím nemůžete nic udělat, no budejť byste mohli, když ty rafinérie vlastní někdo jiný a vy jste je prodali! Já si myslím, že opravdu je na zvážení, aby poslanci vládních stran zvážili, jestli skutečně na to mají, aby ten stát řídili efektivně ve prospěch občanů České republiky. Anebo v opačném případě, pokud tedy bude nějaká sebereflexe a nebudou ta arogantní vystoupení, která jsme zde zažili i přes noc, tak si myslím, že podle chování pana premiéra je všechno zalité sluncem, je to všechno skvělý a všechno se to dohodne. No tak já jsem na to zvědav, rád bych v to věřil, myslím si, že občané by v to také rádi věřili, ale oni už mají teď obyčejný strach. Strach o svou existenci. A vy jim skutečně nedáváte žádné řešení

Takže prosím vás, proberte se, buď začněte něco dělat, anebo opravdu přenechte místo odborníkům, kteří vám to celou dobu říkají. Ale soudě podle poradců, kteří radí panu premiérovi, jsou úplně mimo. Takže z toho si myslím, že i plyne to, že i vy jste mimo.

Děkuji za pozornost.

