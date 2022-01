Koten (SPD): Žádné řešení situace vláda zatím připraveno nemá

reklama

Dobrý den, dámy a pánové, vážená paní předsedající.

Doufám, že to dneska udýchám. Dal bych, dal bych zařadit další bod za ty body, které už jsou zařazeny, a to s názvem "Informace vlády o připravovaných opatřeních, která budou řešit zdražování energií v České republice pro občany České republiky". Jak již tady bylo řečeno, tak tato vláda zatím nemá připraveno žádné řešení této situace. Vzhledem k tomu, že občanům už chodí nové účty za elektřinu, za plyn a podobně, i za teplo včetně vody, protože to zdražení energií se promítá naprosto všude, dokonce i do distribuce potravin, a začíná za toho být poměrně dost velký problém, takže to řešení, si myslím, by měly mít zákony tohoto typu. Pan premiér měl touto formou informovat občany, co pro ně v tomto směru udělá.

Místo toho tady jsou zařazovány podle mého téměř nepotřebné zákony jako například korespondenční volba, protože ta korespondenční volba nepomáhá českým občanům, ta pomáhá... kteří tedy žijí v České republice, abych byl přesný, protože ona by měla ulehčit jaksi v uvozovkách volbu lidem, kteří dlouhodobě nežijí v České republice, většinou tady neplatí ani daně. A právě vláda a poslanci by měli hájit zájmy především občanů, kteří zde v České republice žijí a platí daně.

Protože vlastně vláda a Parlament je jakýmsi správcem vybraných daní a měl by s nimi hospodařit hospodárně. Takže z mého pohledu je tento zákon pro ty lidi, kterým se nyní zdražují platby za energie, za vodu, za potraviny a podobně, tak pro ně je nepotřebný.

Zrovna tak jako volba národního ptáka. To je jeden z programových bodů prohlášení této vlády. A já si tedy myslím, že my už nějakého národního ptáka máme, což je sokol, protože i podle toho se jmenuje organizace, která organizovala mládež kdysi dávno. A myslím si, že právě takovéto věci nám místo toho, aby se neobchodovalo s emisními povolenkami na burze a aby to neskupovaly americké důchodové fondy a aby z toho neměl prospěch někdo jiný, a v tom finále to tedy platí spotřebitelé v České republice. A této vládě zatím, aspoň podle toho, jak vidím ty body, které jsou zařazovány na pléna Poslanecké sněmovny, tak pro ně je lepší třeba pandemický zákon, protože potom by tady mohli podobně jako Norimberské zákony, tak pak by tady mohli tři lidi v republice rozhodovat o tom, jestli půjdete na návštěvu k rodině na druhou stranu obce, či nikoliv. Nebo jestli půjdete do práce, nebo jestli půjdete nakoupit. Pro mě to je naprosto nepřijatelné a já si myslím, že bychom tady měli právě řešit tyto věci, které ovlivňují přímo občany a firmy v České republice, a že bychom tedy měli vědět, jaké je připraveno řešení zdražování energií.

Z mého pohledu ty energie jsou takovýmto způsobem zdražovány hned z několika důvodů, a to je tedy ten, že musíme obchodovat, nebo naši výrobci energií, a ta energie je vyrobená v elektrárnách, které byly postaveny ještě před rokem 1989, snad vyjma Dlouhých Strání a Temelína. Ale vzhledem k tomu, že vyvážíme 53 % energie, tak nechápu, proč ten zbytek energie, kterou tady spotřebujeme, tak obchodujeme přes burzu a necháme tím zdražovat energii pro občany v České republice. To je jedna z věcí, kterou nepochopím. Ale samozřejmě je to díky Evropské unii, protože ona si to vymínila, že takovýmto způsobem my budeme obchodovat s energiemi. Takže bych byl rád, kdyby tento bod byl zařazen a kdybychom se o tom mohli pobavit, abychom věděli, jaká opatření má vláda nachystána.

Děkuji.

