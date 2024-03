Kott (ANO): Ministr Výborný přirovnal dnešní demonstraci k ukázání zemědělské techniky na Letné

reklama

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Aniž bych tušil, co si kolega připraví za nový bod, tak jsem si taky připravil a chtěl požádat o zařazení nového bodu, který se týká současné situace, a ten bod se jmenuje Kroky současné vlády vedoucí k nespokojenosti českých zemědělců.

Já jsem se domníval, že když jsem tady minulý týden diskutoval, a vážím si toho, s panem premiérem v rámci interpelací, tak on připustil myšlenku, že dojde k revizi společné zemědělské politiky, která odráží problematiku v rámci celé Evropy, že je česká vláda připravena diskutovat a revidovat věci, které nastaly v rámci ozdravného balíčku, a tak jak ta diskuze probíhala i následně s panem ministrem Bartošem, tak jsem se domníval, že jsou zde vyhlídky, které by mohly pomoci českým zemědělcům.

Anketa Která vládnoucí strana zatím nejvíce prospěla České republice? ODS 2% SOCDEM 3% KDU-ČSL 0% TOP 09 0% ANO 92% Piráti 0% STAN 0% Zelení 3% hlasovalo: 32774 lidí

O to smutnější bylo vyjádření jak pana ministra financí, o kterém tady mluvil kolega Pražák, tak i pana ministra Výborného, který přirovnal dnešní demonstraci k nějakému ukázání se zemědělské techniky tady na Letné. Já jenom připomenu, že vlastně redistributivní platba v České republice je 23 % a v ostatních zemích EU se pohybuje maximálně do 12 %, že jsme zvýšili zemědělcům pachty v rámci růstu, kterým přispěl Státní pozemkový úřad, kde se zvýšil kvocient pachtovní smlouvy z 2,2 na 5,8 %, a zemědělci jako takoví platí svým pachtýřům, a nejsou to jenom zemědělské subjekty, tak platí 13 - 15 miliard.

Já jsem připraven souhlasit s tím, že by se tento bod sloučil s bodem, který navrhl kolega Pražák, a že jsme schopni se o této problematice bavit v rámci jednoho bodu, ale vzhledem k tomu, že tady vlastně odpovědný pan ministr, ani pan premiér, ani pan ministr financí není, tak si dokážu představit, že diskuze by asi nebyla úplně relevantní. Nicméně skutečně ten problém, který se týká českého zemědělství, je poměrně významný, a jak zde bylo řečeno, čeští zemědělci stávkují disciplinovaně a nedělají žádné problémy, tak jako se to děje v okolních zemích.

A poslední věc, na kterou bych chtěl upozornit, tak je vlastně postoj české vlády k bezcelním dovozům ukrajinských komodit v rámci EU, protože byť jsou tady čísla, že do České republiky se dovážejí pouze 2 %, že to nikterak neovlivňuje český trh, tak pořád si musíme uvědomit to, že jsme součást jednotného trhu, a jestli ukrajinské obilí zaplavilo sila v Německu a jsou vyblokovány tranše na rok, rok a půl dopředu, tak to zboží tady zůstane, a je to skutečně problém, který nás dříve či později dožene.

Myslím si, že tento bod v tento čas není vůbec mimo a dovolím si tedy znovu požádat o to, abychom tento bod, který jsem nazval Krok současné vlády vedoucí k nespokojenosti českých zemědělců, zařadili dneska jako druhý bod.

Děkuju za pozornost.

Ing. Josef Kott ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Kott (ANO): Jste připraveni prosazovat revizi strategie EU pro zemědělství? Kott (ANO): Další likvidací ovocných sadů dojde k snížení zadržování vody v krajině Kott (ANO): V rámci výroby osiv a sadby jsou upřednostňovány nadnárodní společnosti Kott (ANO): Snažili jsme se jasně definovat jednotlivé pozice v rámci komory

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama