Kott (ANO): Musíme si uvědomit, že úložiště potřebujeme

Já děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Já jsem z regionu Vysočina a samozřejmě ani já nejsem rád, stejně jako kolega Kaňkovský, z toho, že - teď do velkých uvozovek - vítězové, nebo jedny ze čtyř vítězů jsou dvě lokality na Vysočině. Na druhou stranu jsem velice rád, že po skutečně dlouhých letech se podařilo ministerstvo přesvědčit pro to, aby skutečně s těmi zastupiteli, nebo s vedením obcí komunikovalo. A že udělali to, co udělali bohužel pro Vysočinu, říkám znovu, ani já z toho moc velkou radost nemám, ale věřím tomu, že při další diskusi, která tam bude probíhat, se najdou relevantní informace pro to, abychom tam nějakým způsobem tu naši oblast dostali do systému takového, že buď budeme vědět, že to je ta nejlepší lokalita, nebo naopak přesvědčíme ministerstvo, že tam to úložiště nepatří.

Na druhou stranu, on to tady tak nepřímo kolega Kaňkovský zmínil, je usnesení Rady kraje Vysočina, kde v podstatě kraj jako takový nabízí jednotlivým obcím, kterých se to týká, spolupráci a pomoc při zjišťování relevantních informací a při vyjednávání s ministerstvem, tak chci věřit tomu, že i tato platforma bude účinnou pro to, aby to rozhodnutí, které bude následovat, bylo to nejlepší, které vlastně tady může být. Na druhou stranu musíme si uvědomit, že my tady to úložiště, možná alternativně, ale stejně potřebujeme.

Děkuji za čas.

