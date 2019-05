Koudelka (ČSSD): Mayová a úpadek Británie

Mayová po své demisi zanechává stát ve velké vnitřní slabosti. Porovnejme britskou premiérku Theresu Mayovou a skotskou premiérku Nicolu Sturgeonovou. Rozdíl je v odvaze a osobní pevnosti realizovat politickou vizi.

Mayová nebyla schopna provést rozhodnutí voličů odejít z Evropské unie. Lpěním na dohodě s Evropskou unii kapitulovala před Bruselem. Každý britský premiér, který do vyjednávání s Evropskou unií půjde bez alternativy odchodu bez dohody, je vydán na pospas druhé straně. Dá-li najevo jedna strana vyjednávání, že se chce domluvit za každou cenu, zaplatí cenu přemrštěnou. Brusel si vynutil ekonomické oddělení Severního Irska od Británie a jeho ponechání v bruselském ekonomickém vlivu. To bylo ponížení Británie a protestanté v Severním Irsku si to vyložili jako krok k převedení Severního Irska z britského do irského státu, proti čemuž sto let bojují.

Kdyby se Mayová nebála odejít z Evropské unie bez dohody, mohla Británii z Evropské unie vyvést. Odchod Británie z Evropské unie je snazší než odchod Skotska z Británie. Británie nemá jednotnou měnu s Evropskou unií a není v schengenském prostoru. Mnohem závažnější, než odchod Británie z Evropská unie, byl zánik Rakouska-Uherska a vytvoření nového státu na území Čech, Moravy, Slezska a Slovenska roku 1918 či rozdělení Československa 1. 1. 1993. Přesto rozdělení Československa většina občanů nepocítila jako výrazný problém pro život.

Skotsko má naopak anglickou libru i bezhraniční prostor pohybu s Anglií. Přesto skotská premiérka usiluje o nové referendum o oddělení Skotska od Anglie. Nikdo nepochybuje, že pokud by Skotové v referendu řekli ANO, premiérka Sturgeonová by skotsko-anglickou rozluku realizovala, byť je Skotsko víc propojeno s Anglií než Británie s Evropskou unií.

Příklad Mayové a Sturgeonové ukazuje na úlohu osobností v dějinách, jež jsou určující pro realizaci politických vizí. Odchodem Mayové odchází neosobnost, která se zapíše do dějin jako premiérka ponížení Británie.

Převzato z profilu.

Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. ČSSD



zastupitel měst. části Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Babiše konec Mayové nepřekvapil, doufá v druhé referendum Britská premiérka Mayová oznámila svou rezignaci Tohle vám Bohumil Vostal z Londýna neřekne. Profesor Tomský rozebírá drama, které se dnes odehrává v britské politice Respekt je zděšen z vývoje ve Velké Británii po Mayové. Johnson a Farage...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV