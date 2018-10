Koudelka (ČSSD): Ústavní stížnost na zadržování kauce 150 milionů Kč

Za propuštění obviněného A. S. Zadeha byla v lednu 2016 složena rekordní kauce 150 milionů Kč ze strany šesti jeho příbuzných a přátel. Bohužel od roku 2016 se pan Zadeh nachází znovu ve vazbě, aniž by Krajský soud v Brně vrátil kauci. Stát může obviněného držet pro obavu z útěku ve vazbě nebo přijme jako záruku kauci a obviněného propustí. Není však správné, aby z důvodu útěku někoho držel ve vazbě a zároveň držel kauci zaplacenou jako záruku na to, že obviněný neuteče. Toto jednání ústavní soudkyně Kateřina Šimáčková označila při vyhlašování nálezu Ústavního soudu II.ÚS 4085/17 za vážný zásah do vlastnického práva složitelů kauce.

Zadržování kauce je spojeno s povinností státu zaplatit úroky z prodlení ve výši 8%. Nezákonným postupem vzniká škoda, kterou budou složitelé po státu za jednání soudců požadovat.

Složitelé kauce zjistili, že se stali obětí jednání, které hodnotí jako podvod a spiknutí. Kauci poskytli v dobré víře, že bude S. A. Zadeh propuštěn na svobodu. Teprve dodatečně zjistili, že ještě před propuštěním korespondoval státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Brně Jiří Kadlec se soudcem Krajského soudu v Brně minimálně dopisem z 21. 11. 2015 tak, že je zřejmá příprava opětovného zadržení obviněného S. A. Zadeha. Jinými slovy stát přijal kauci za propuštění osoby, přičemž dopředu činil kroky k tomu, že propuštění bude formální a při samotném propuštění z věznice bude S. A. Zadeh znovu zadržen, což se také stalo 1. 2. 2016. Důvodem byl nesmyslný argument, že se připravuje vydání A. S. Zadeha do Íránské islámské republiky. Toto jednání spojil Ústavní soud s výstižným pojmem šikanozní vůči S. A. Zadehovi. Takové vydání je nepřípustné, jelikož náš stát do Íránu i jiné ciziny své občany nevydává bez jejich souhlasu. Kdyby složitelé tento zákeřný postup, který měl sloužit jen k vylákání částky 150 milionů Kč, znali, záruku by nesložili.

