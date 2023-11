Koudelka (Trikolora): Seminář o covidu, ale i o svobodě a právu

reklama

Oceňuji Vladimíra Zlínského i účastníky semináře (prof. Jiří Beran, prof. Jaroslav Turánek aj.), že se nebojí postavit nadnárodním aktérům propagující covidistické zbohatnutí na dodávkách vakcín, které se v ceně mnoha miliard korun u nás jako nepotřebné likvidovaly. Zbohatnutí pro některé bylo zaplaceno zchudnutím většiny společnosti a plundrováním našeho právního řádu.

Největší covidistická lež

Je komické, jak někteří bojovníci proti dezinformacím trapně mlčí před největší lží po listopadu 1989, která byla ministrem pronesena na půdě parlamentní komory. Jsou to slova ministra zdravotnictví Jana Blatného, který v Senátu v březnu 2021 tvrdil, že po covidovém očkování nemůže očkovaný nikoho nakazit a sám neonemocní. Je s podivem, že mu za tuto odbornou blbost nebyla udělena cena Bludný balvan od spolku klubu skeptiků Sisyfos. Asi tu lež někteří neslyšeli, nebo nechtěli slyšet, nebo slyšeli, ale měli tučné granty od výrobců vakcín. Ne nadarmo se někdy hovoří o akademicko-průmyslovém komplexu, kde si společnosti pěstují určité vědecké komunity k tomu, aby nejen vědecky zkoumaly, ale díky svému akademickému vlivu dehonestovaly či jinak likvidovaly ty, kteří se jim postaví.

Karlovarská losovačka bledne

V dějinách veřejných zakázek je karlovarská losovačka pojmem pro zmanipulovanou veřejnou zakázku, je to symbol rozkrádačky. Ovšem tato losovačka bledne před tím, jak se plundrovaly veřejné finance za covidu. Nesmyslné testování zdravých lidí, když na drahou léčbu skutečně nemocných dětí stát a veřejné pojištění nemá peníze, ale musí být životy dětí zachraňovány charitativními sbírkami, je příkladem obrovské zlodějny majetkové, ale i hluboce nemorálního jednání.

Korunu tomu všemu nasadily smlouvy Evropské komise na koupi drahých vakcín, které jsou před občany začerňovány. Prostě ten, kdo to vše zaplatil, musí jen držet hubu a krok, když jde o obrovské zisky nadnárodních farmaceutických společností a domnívám se, že i korupci v Evropské komisi. Jak jinak vysvětlit, že každá smlouva u nás s hodnotou plnění nad 50 000 Kč musí být zveřejněna, zatímco Evropská komise podepíše tajné smlouvy za miliardy eur. Navíc v množství, které bylo zjevně nepotřebné, a proto se následně likvidovalo.

Plundrování právního státu

Zisky společností vyrábějících vakcíny, roušky i testy a na ně napojených některých odborníků se dosáhly i díky rozvratu právních pravidel. Typickým je postoj ministra zdravotnictví Petra Arenbergera, jenž již při vydání prvního opatření připustil, že uvedené opatření je nezákonné, ale počítá s tím, že soud jej zruší až za určitou dobu a to mu stačí: „Arenberger předpokládá, že se lidé budou podle nařízení chovat, dokud ho případně za čtrnáct dnů soud nezruší“. I po Arenbergerovi však Ministerstvo zdravotnictví chrlilo jedno mimořádné opatření za druhým, přestože je opakovaně jako nezákonné rušily Městský soud v Praze i Nejvyšší správní soud. A když se proti tomu někdo postavil, byl pokutován, byť tato nařízení byla pro nezákonnost zrušena.

Takto byl pokutován bývalý prezident Václav Klaus za to, že 28. 10. 2020 přednesl projev ke státnímu svátku bez roušky ve venkovním prostoru, přitom v televizním studiu řečníci mít roušky nemuseli. Tuto pokutu zrušil následně Městský soud v Praze i Nejvyšší správní soud, ale potvrzuje to, že když je nutné pro velké zisky vyvolat atmosféru strachu, musí se jakýkoliv projev normálnosti potírat i za cenu zjevného bezpráví.

Diletantismus tzv. odborníků

Ministerstvo zdravotnictví se zaklínalo při své protiprávní a rozhazovačné politice odborností. Výsledkem bylo, že vydalo nařízení o tom, že musíme mít roušku, byť jsme byli v lese, anebo ji museli mít manželé v autě, zatímco v posteli ne. Za příklad neodbornosti motivované snahou vyočkovat co nejvíce dávek vakcíny považuji to, že bylo nařízeno povinné očkování policistů, vojáků a hasičů, tedy zpravidla mladších, fyzicky zdatných a zdravých lidí, nepatřících do rizikových skupin. Ale když jde o kšeft, tak je rozhodující nikoliv zdravotnická logika, ale to, že tyto osoby jsou ve služebním poměru zvyklé poslechnout rozkaz, byť je to protiprávní pitomost. I tak se však hodně z nich postavilo bezpráví a nakonec tato hloupost byla zrušena. Výsledkem zdravotnických nesmyslností je zpochybnění smysluplného tradičního očkováni u nás. Kvůli vnucování covidového očkování, jež bylo účinné jen na několik málo měsíců, se ohrozila tradiční dobrá pověst očkování v našem státě.

Historie jako učitelka

Z covidové hysterie je třeba se poučit, protože ten, kdo se nepoučí z vlastní historie, je odsouzen k tomu, aby ji prožil znovu. Že šel covid řešit jinak a lépe, dokazuje Švédsko. Proto vítám seminář o covidu v Poslanecké sněmovně MUDr. Vladimíra Zlínského a děkuji za něj. Je to příspěvek k tomu, aby se při další chřipce, ať již jakkoliv nazvané, zase masovým porušováním práv lidí, nezakrývala rozkrádačka veřejných peněz. Svobodná diskuse je základem toho, že nebudeme chyby opakovat.

Převzato z profilu politika.

Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. Trikolora



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Koudelka (Trikolora): Okupace a ministryně Černochová Už nemůže, byl by podjatý. Ústavní soudce se vyřadil z kauzy Ševčík, míní Zdeněk Koudelka Koudelka (Trikolora): Ústavní soudce Wintr, děkan Miroslav Ševčík a boj o svobodu „U soudu neuspějí.“ Rozdělíme se s Lichtenštejny, zní z vlády. Více o zabavení majetku

Článek byl převzat z Profilu Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE